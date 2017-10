Atrévete a conocerlos

Yo me atrevo a conocerlos, ¿y tú? Los afectados por la parálisis cerebral reivindicaron ayer en el día mundial de la enfermedad su "derecho a participar" en la sociedad y a que la gente los conozca como son. Porque no hay dos afectados iguales pero todos luchan en su día a día por su normalización y por su integración ganando capacidades e independencia.

Estos fueron algunos de los lemas incluidos ayer en el acto que Aspace, la Asociación Granadina de Atención a Personas con Parálisis Cerebral, celebró ayer en su sede del Zaidín y al que acudieron usuarios, familiares y políticos que escucharon de los propios afectados las reivindicaciones incluidas en el manifiesto, que ayer sirvió de voz a los más de 120.000 afectados por la parálisis cerebral de España.

Los usuarios piden el reconocimiento efectivo de la diversidad de las personas con discapacidad; la promoción del uso de las nuevas tecnologías, incluidas las ayudas para la movilidad, adecuadas para las personas con parálisis cerebral; el acceso real a servicios de asistencia domiciliaria y residencial para que cada persona pueda elegir su proyecto de vida, su lugar de residencia y dónde y con quién vivir; políticas públicas para intensificar los servicios generales de habilitación y rehabilitación; la implementación de medidas para reducir el coste económico añadido de la discapacidad y la mayor conciencia social respecto d las personas con discapacidad.

Son cuestiones básicas pero que hoy en día las personas con discapacidad tienen que seguir reivindicando. Así lo explicó ayer la presidenta de Aspace Granada, Encarnación Navas, quien dijo que "en temas de discapacidad hay muchas cosas obvias que no son naturales", por lo que instó a la gente a "comprender que hay que normalizarlo todo, que son personas con sus sentimientos, capacidades y autónomas" y que se merecen que el resto de la sociedad "nos acerquemos a ellos y veamos de lo que son capaces". Además, se pidió ayuda para los familiares. "Es un colectivo con muchas necesidades y desde hace unos años los servicios están concertados con la administración pero se necesita más. Las familias tienen que estar detrás ayudando porque con las ayudas no se llega al 100%. Con la Dependencia se ha aliviado algo pero no llegamos a todos, por lo que seguimos luchando porque así sea", reivindicó.

El delegado de Salud, Higinio Almagro, dijo que es una oportunidad para "hacer visible" la parálisis cerebral para desterrar estereotipos. "Lo que hacen es reivindicar su condición de personas que comparten los mismos gustos e intereses que cualquier otra persona, por lo que nos tenemos que quedar con ese deseo de normalización", explicó el delegado, que dio también su apoyo a los trabajadores que están día a día con los afectados. Almagro también renovó el "compromiso" de la administración con las personas con parálisis cerebral.

Desde el Ayuntamiento de Granada, la concejal Jemi Sánchez pidió a los granadinos su participación en la marcha que este domingo se celebrará en la ciudad. Una carrera solidaria con dos pruebas de 5 y 10 kilómetros con salida y meta en el complejo deportivo Núñez Blanca. "Que se atrevan como hacemos nosotras a conocer a toda la discapacidad. Queremos una Granada igualitaria", dijo la edil.