"En el Canela en Rama no hacemos clientes sino amigos"

A veces es imposible escapar de la familia, quien quiera puede hacer la prueba. Un ejemplo de ello son dos mellizas, Natalia y Mercedes Mercado, a las que persigue el arte de cocinar y que desde el pasado septiembre son dueñas al fin de su propio negocio. Ellas estudiaron magisterio, pero el amor por los fogones, inspirado por su abuelo (pastelero) y su padre (cocinero) les hizo virar profesionalmente y poder hacer algo con lo que disfrutan cada día: inventar platos siempre con una base saludable, sin gluten y con recetas originales de la casa.

El Canela en Rama es un lugar donde los clientes no van y vienen, si no que se convierten en amigos. No es de extrañar porque desde luego, el pequeño local de la calle Calle Rector García Duarte, al lado de Gran Capitán, junto de la dulzura de sus dueñas, invita a dejar correr el reloj y convertirlo en el bar o cafetería de cabecera.

El establecimiento sirve tanto desayunos, como meriendas y tapas por la noche. No se debe elegir entre dulce y salado en el Canela en Rama pues ambas cartas son igual de sabrosas, creativas y originales. Hay que añadir que su cerveza es también especial, de la marca valenciana Turia y de tueste ligero. Además elaboran casi todo lo que hay en carta: desde los tés hasta el pan, smoothies y zumos.

En cuanto al dulce, su especialidad son las tartas, como las de la imagen, de chocolate o la de milhojas de crema y frutas del bosque. En definitiva, si se busca un desayuno o merienda suculento y especial este es un sitio a probar.

Otra pincelada, esta vez de sus tapas -tienen una gran variedad y añaden según "inventan" alguna que otra nueva- son la tosta de melocotón, queso azul, bacon y nueces; la tosta de cherris confitados y queso de cabra; albóndigas a la Dama y el vagabundo; lasaña de verduras y queso de cabra; jamón asado en salsa con cous cous; pollo al mango; tosta de higos, pistachos, jamón y miel y canelones con berenjena y miel negra.