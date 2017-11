El Lorca que todos tenemos llevamos dentro

Dijo el poeta alemán Rilke que "la verdadera patria del hombre es la infancia". La frase cobra sentido al conocer la hazaña de Alejandro Gil Torres. Este niño de 12 años, alumno de IES Blas Infante de Ogíjares, ha escrito una obra de teatro que recrea la vida de Federico García Lorca y que él mismo protagoniza. La interpretó ayer en la Peña Flamenca Eva Yerbabuena, a la que acudieron decenas de personas. Esta vez, Yo, soy poeta contó con la participación de un grupo de pequeñas bailaoras dirigidas por Eva Esquivel.

"Como muchos ya sabéis, todo empezó cuando su profesora de lengua le mandó hacer a su clase y a él un tema libre con un máximo de exposición de 12 minutos. Algunos niños lo querían hacer de sus mascotas, otros de su equipo de fútbol. Días previos a la exposición falleció Leonard Cohen. Al mismo tiempo que los medios daban la noticia pusieron de fondo la canción de Pequeño vals vienés, inspirada por el poema de Lorca. Tanto le gustó a mi hijo que todos los días se la ponía en casa hasta que se la aprendió. Entonces me dijo que quería hacer su trabajo del cole sobre la vida del poeta granadino", explicó su padre.

La obra de teatro, en boca de toda Granada, era en principio un trabajo de clase

Gil estuvo preparándose y dándole vueltas el guión, señaló el progenitor, "durante meses, pensando en cómo encajar texto, interpretación y música. Al final quedó una impresionante obra de más de 30 minutos". Cuando llegó el día, el niño preparó un estupendo atrezo para la ocasión: una mesa, una silla, unos libros y una vela. "Lorca se reencarno, por un instante, en un hermoso niño de 12 años de edad", rememora su padre.

A los pocos días, la profesora se reunió con el progenitor de Gil. "Me pidió permiso para que mi hijo volviera a hacer la representación y así poderlo grabar. También dijo que si no me importaba que hiciese la obra para los distintos cursos del colegio", contó. Desde que hizo su estreno y salió en los medios de comunicación, explicó el padre, "no ha parado de recibir felicitaciones. Tiene además fotografías caracterizado de Lorca con la cantante y actriz Ana Belén, con el alcalde Francisco Cuenca, la actriz Loles León, la bailaora Mariquilla, Carmen Linares, Inmaculada Rejón, Mayka Romero, y muchísimas personas afines al mundo del arte y la cultura. Todos quieren conocerlo y saludarlo". Todos llevamos un Lorca dentro. Alejandro Gil es capaz de sacarlo afuera y emocionar.