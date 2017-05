Un apellido que deja marca

2.229. Estas son exactamente las personas que según el Instituto Nacional de Estadística tienen el apellido Titos en toda España y lo convierten en uno de los más 'raros', por poco común, del país. Casi un centenar de ellas se reunieron el pasado domingo en la localidad de Píñar en el primer encuentro 'mundial' de este patronímico, que tiene en la provincia de Granada, y en concreto en la comarca de Los Montes Orientales, su principal vivero.

La reunión festiva 'Yo soy Titos', convocada con semanas de antelación, ha sido una iniciativa de Juan Rodríguez Titos y Antonio Titos Olmo, quienes en los últimos años han investigado el origen de un apellido que deja huella. Sus propietarios están acostumbrados a deletrearlo cada vez que tienen que identificarse y habituados a que en muchos casos haya sustituido a su nombre propio: "En el colegio ya me llamaban Titos, me lo siguen llamando en el trabajo, mis amigos me llaman Titos e incluso mi mujer me llama Titos", reconocen varios de los presentes sobre un patronímico que es toda una marca de identidad.

Juan Rodríguez Titos creó en agosto de 2015 una página en Facebook con el objetivo de encontrar personas que pudieran aportar información sobre el apellido. Al grupo se sumaron con entusiasmo Antonio Titos Olmo y Purificación Titos Galián. Juntos comenzaron a bucear en archivos y bibliotecas en busca de su procedencia histórica y geográfica. Los frutos de su investigación fueron dados a conocer el domingo en Píñar, en una jornada de convivencia donde los asistentes -procedentes de Granada, Jaén, Cataluña, Madrid y Elche- pudieron conocerse y disfrutar de una visita a la Cueva de las Ventanas y un almuerzo.

"El origen del apellido es muy antiguo", explica Juan Rodríguez Titos. "El más remoto se sitúa en la tribu celtíbera de los 'titos', localizada inicialmente al sur del río Ebro, aunque la procedencia real del apellido está en la aldea denominada Titos, en la actual provincia de Cuenca, que fue fundada por un grupo de 'titos' celtíberos en época prerromana".

Según su investigación, la comarca de los Montes Orientales de Granada sigue siendo, pese a la sangría migratoria, la zona de mayor concentración de este apellido. Si a ella se suma la capital granadina, resulta que la provincia de Granada es la de mayor número de Titos, en torno a 700 personas, casi el 33% del total.

Le sigue -debido a la mencionada emigración- la provincia de Barcelona, con casi 500 personas (principalmente en Sabadell, Barbará del Vallés, Rubí, Barcelona capital y Tarrasa). A continuación, está la provincia de Jaén (con 300), muy de Titos desde hace siglos. "Sin embargo, en la provincia de Cuenca, cuna del apellido, sólo hemos documentado 5 personas apellidadas Titos", señala Rodríguez Titos.

Los resultados de las indagaciones presentados en el encuentro de Píñar también han sacado a la luz a varios personajes ilustres, como el caballero del siglo XIII Pero Titos de Godoy, que participó en la conquista cristiana de Baeza, responsable de la guarda de la frontera por orden del rey Fernando III El Santo; Teresa Titos Garzón, granadina, fundadora de la Congregación de Santo Domingo; o Emilio Titos Leyva, natural de Píñar y director general de Mercedes-Benz España.