El arroz, un ingrediente aliado para las rebajas

El mes de julio trae cosas buenas. No sólo los descuentos de las rebajas de verano, si no que también sorprende a los amantes del arroz con una semana gastronómica dedicada a este ingrediente como protagonista de la mesa de los restaurantes de El Corte Inglés. Once días en los que se podrá degustar una amplia selección de platos cocinados "con productos de máxima calidad" y las variedades de arroz más selectas de la marca SOS, señala Andrés García, jefe de Hostelería de este establecimiento.

La carta recoge una variedad de platos entre los que no falta la reconocida paella valenciana, el tradicional senyoret o el arroz cocinado al horno. La oferta más amplia es la que combina arroz y marisco, entre la que se encuentra la paella de almejas, rape y habitas, el arroz caldoso con bogavante, el arroz de sepia y langostinos y el de carabineros y vieira. La fideuá también está presente en el menú, combinada con marisco, para aquellos que prefieran decantarse por este plato marinero. Además, el tradicional arroz con verduritas de temporada o la paella con pollo de corral también se contemplan entre las elecciones.

La Semana Gastronómica de los Arroces comenzó el jueves y se extenderá hasta el 9 de julio. Los platos son individuales y pueden acompañarse con otras sugerencias. "Estas jornadas despiertan mucho interés entre nuestros clientes", comenta Andrés García, que anima a los granadinos a pasar por el restaurante y probar alguno de estos platos con sabores tan característicos de la cocina mediterránea.

El arroz en diversas modalidades se convierte, en esta primera semana de julio, en un auténtico aliado de las jornadas de rebajas, tras las que reponer fuerzas y disfrutar de un menú completo.