Los bebés más teatreros de Granada

Sabemos que disfrutar de las artes en todas sus extensiones, ya sea a través de la pintura, el teatro, la danza o derivados, no es solo cosa de adultos ni de jóvenes con plena conciencia sobre lo que ven. Inculcar el amor por la diversidad artística y sus expresiones es tarea de todos y, aunque muchos no lo crean, los bebés están deseando apreciarlo (o quizá no, pero todo cuanto puede aportarles se traduce en beneficios).

Y es que llega a Granada la décima edición de Acunándote, una iniciativa que propone un circuito pionero a través del cual la Diputación de Granada acerca el espectáculo del teatro y del baile a los más pequeños de diversos pueblos de la provincia granadina. Se trata de una propuesta interesante pero, irónicamente, muy madura y nada infantil, donde, a lo largo del mes de mayo, se llevarán a cabo cuatro espectáculos diferentes adaptados para los bebés.

"Show must go on", como diría Freddie Mercury y, en este caso, el "show" arranca hoy en Zújar, al que se le irán sumando hasta once municipios de la zona, siendo estos Castril, Cenes de la Vega, Darro, Domingo Pérez, Gualchos, Güevéjar, Huétor Santillán, Moraleda de Zafayona, Villanueva Mesía y Zafarraya.

Los espectáculos que presentarán están orientados principalmente a niñas y niños con una edad comprendida entre los 0 y 5 años, con el objetivo de, durante estos años cruciales de crecimiento y desarrollo de los sentidos de los menores, introducirlos de forma divertida y entretenida al gran e infinito mundo de las artes escénicas.

Según la diputada de Cultura, Fátima Gómez, "el programa se nutre de compañías y propuestas especializadas, arrancando con un espectáculo diseñado para mirar y mimar a los bebés". Además, de los cuatro espectáculos que recorrerán los pueblos, cada uno con una compañía diferente, tres de ellas son granadinas y, en conjunto, todas cuentan con un palmarés de reconocimiento en el ámbito nacional y con contrastado prestigio artístico.

El objetivo fundamental que ha buscado y en el que sigue trabajando Acúnate tras diez largos años de éxito es el de contribuir mediante cultura y arte en el desarrollo de los más pequeños para que estos puedan madurar de forma cognitiva en estas primeras etapas de sus vidas que marcarán sus personalidades futuras para siempre. Así, estos espectáculos conjugan elementos que bailan (literalmente) entre colores vivos, movimientos y ritmos que los menores podrán entender y disfrutar mientras los observan, escuchan o sienten.

Por ello, las obras para esos espectadores tan precoces tienen una doble e incluso triple complicación y esfuerzo, pues las compañías deben saber conjugar todos los elementos con los que cuentan y aplicar la psicología infantil para lograr espectáculos que capten la plena atención de bebés que aún no saben ni conocen cómo centrarse en un solo acontecimiento.

A su vez, el patio de butacas se transforma en un conjunto de tatamis completamente pegados al escenario, con cojines y pequeños bancos donde los niños podrán descansar mientras aprecian el espectáculo. Además, las representaciones no exceden de los 40 minutos.