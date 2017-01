Un estilismo para cada mes

Empieza un nuevo año y para seguir las tendencias hay que empezar a prepararse. Los meses venideros llegarán cargados de nuevas propuestas que se pueden adaptar a los diferentes estilos con la posibilidad de mezclarlas con aquellas que ya existían y que, combinadas adecuadamente, se convertirán en perfectos complementos para crear estilismos para estar a la última. Para ello, las personal shoppers de Lookiero -una start-up española que se presenta como compañera tecnológica para mujeres inquietas por la moda y las tendencias- han creado la lista definitiva de las doce prendas que serán las estrellas de cada mes y que, sin duda alguna, no pueden faltar en todos los armarios.

Con el invierno dejando las temperaturas más bajas del año, no sólo hay que cubrirse para evitar pasar frío, también hay que hacerlo con estilo. Gracias a la creciente tendencia de lo retro, el chaquetón con estampado de leopardo será un must durante el invierno y más este enero. En el caso de febrero, a la vuelta de la esquina, el abrigo de pelo seguirá pisando fuerte. Para ello, desde Lookiero recomiendan usar cazadoras de pelo, sombreros, bufandas y, por supuesto, el abrigo de faux fur, ese que imita el pelaje animal. Esta prenda puede ser tan trendy y femenina como se desee, no hay más que combinarla con unos zapatos de charol y una barra de labios burdeos.

La llegada de marzo y la proximidad de la primavera invitan a pensar en la subida de temperaturas, pero hay que andarse con ojo. El tercer mes del año suele dejar algún que otro día de frío siberiano. Por eso, el poncho puede convertirse en el aliado perfecto. Esta prenda tan elegante, que ya usaban las damas más estilosas de la década de los 50, será la aliada perfecta para las noches frescas de marzo. Sólo hay que cubrir los hombros de cualquier vestido tipo cóctel y dará un aspecto muy clásico a la par que vanguardista. Llegó a los armarios a finales de año, pero lo cierto es que la tendencia del terciopelo se va a mantener (y, si es posible, cobrará más fuerza) en abril. Así que para estar a la última, hay que mantener en el armario el perfecto vestido corto de terciopelo, o esos pantalones de velur que tan están de moda y que dan el toque chic a cualquier estilismo.

Mayo, sobre todo en Granada, ya permite que muchos guarden en el altillo los chaquetones y la ropa de abrigo, pero el descenso de las temperaturas al caer la noche hace que siempre se eche en falta algo con lo que cubrir los brazos. La parka militar es la solución a esa problemática. Esta prenda sigue siendo la consentida de las mujeres. Por tercer año consecutivo, el estilo militar seguirá formando parte de los outfits de las chicas más a la moda, especialmente durante la primavera. Junio, según las estilistas de Lookiero, estará dedicado a la blusa de volantes. Cuando el sol comienza a calentar, el clima invita a descubrirse los hombros, por eso, la prenda estrella del verano será la versátil blusa de hombros descubiertos con volantes. Se puede llevar con vaqueros, con shorts, pantalones palazzo e incluso con una falda de tubo para un look veraniego de fiesta.

Aunque en esta estación las prendas exteriores se ven muy poco, los chalecos con flecos romperán con los esquemas en 2017. El clásico de estilo indio, en color camel o tierra y con muchos flecos, será el complemento perfecto de cualquier estilismo veraniego a partir de julio. En agosto el vestido largo, que se mantiene con pocas variaciones, se convertirá en la prenda por excelencia. El vestido largo de tela fluida con abertura lateral será el compañero de muchas durante el calor de 2017. ¿La ventaja? Seguro que muchas tienen uno de 2016 al que poder seguir sacándole partido. Septiembre y su vuelta al cole estarán marcados por la cazadora con parches, no sólo las vaqueras, sino de cualquier material. La tendencia de los parches va a seguir dando de qué hablar y las predicciones indican que la moda patchwork también se llevará en accesorios como bolsos, gorras e incluso en zapatos.

Inmersos en pleno otoño, el décimo mes del año dejará paso a otro tipo de estilismos. El top metálico es uno de ellos. Éste puede ser el toque elegante de un estilismo negro o el elemento atrevido de un outfit de día. En el caso de noviembre un estilismo descubierto en 2016 será la prenda estrella de la temporada: el vestido lencero. Éste se puede llevar durante todo el año, pero en otoño adquiere más protagonismo al ir sobre algún jersey de cuello vuelto o sobre alguna camiseta de manga larga. Para el último mes del año, las chicas de Lookiero recomiendan el abrigo de cuadros escoceses, que no sólo se verán en las decoraciones de Navidad, sino que serán los estampados protagonistas de muchos abrigos de lana, sombreros, faldas, zapatos, fulares y cualquier prenda o accesorio que se precie.