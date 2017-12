El rincón de las buenas costumbres

"No tenemos wifi, hablen entre ustedes", reza un cartel en un local de la calle Infanta Beatriz. Resumen de un leitmotiv y de las sensaciones que desprende La Macetilla. Casa con sabor a aquellos bares que recordamos en la infancia, auténticos y típicos. Donde compartir un momento sin más y donde, sobre todo, se come realmente bien. Sin prisas ni posturas, sin medias tintas. Aquí se viene a comer bien y en un ambiente familiar. No cabe más explicación.

Con un jamón asado, la especialidad de la casa, dando vueltas y desprendiendo ese olor tan característico, se presenta La Macetilla. Un local pequeño, con una barra con mosaicos nazaríes y pequeños toques de decoración moderna. Mesas altas, y terraza que hacen que nadie se sienta incómodo. Detrás de todo esto hay un malagueño, Alejandro Frías. Con una trayectoria profesional de 14 años en hostelería ahora reina en la cocina de este establecimiento que regenta junto a su mujer.

SugerenciasEl jamón asado, las croquetas y las carnes ibéricas al fuego

Las especialidades de este entrañable "bar de barrio", cuenta Alejandro, son el jamón asado, las croquetas, el rabo de toro y las carnes ibéricas. Todo 100% casero y tradicional.

Aunque es un bar de tapas, tienen una carta muy amplia y completa de platos para pedir y compartir. Entre las sugerencias aparecen las soberbias croquetas, los buñuelos de bacalao, las tortitas de camarones, el paté de perdiz, la careta de cerdo, el foie, las habitas baby con jamón, el tomate aliñao o con melva. Otro apartado de su carta son los 'apretaditos' entre los que destacan la manchega (jamón, queso y tomate), la macetilla (jamón roquefort y tomate), el pepito (lomo, queso, tomate y mahonesa), el montepinar (lomo, roquefort y tomate), el noruego (salmón filadelfia y huevas y la carmelina (bacon, queso y mahonesa).

Además de una nada desdeñable selección de embutidos ibéricos, quizás lo más destacado de la carta sean las macetitas (platos montados al estilo lasaña). Entre ellos están la macetilla de melva con pimiento asado y mahonesa, la de mango con queso de cabras y anchoas, la de verduras con queso de cabra y mousse de pato, la de ahumados con salmón, bacalao y vinagreta de tomate y la de corral, que son huevos rotos con mousse caramelizado. En definitiva, aunque hay otros platos que reseñar, La Macetilla es un bar de barrio que tiene lo que se espera de él: familiaridad, buena atención y sobre todo eso, buena comida.

3 Bar La Macetilla. Calle Infanta Beatriz, 3, 18004. Abierto de 12:30-16:00 y 20:00-24:00 horas.