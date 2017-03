El jamón es un auténtico regalo para nuestro paladar, de eso no hay duda. Pero en la Alpujarra han ido a más, y en un establecimiento de dulces artesanales han elaborado caramelos con sabor a jamón ibérico. Una atrevida fusión de sabores entre el dulzor del caramelo y el aroma del jamón que en principio está teniendo gran aceptación. El artífice de esta idea pertenece a la pequeña fábrica de caramelos situada en la localidad alpujarreña de Pampaneira. Allí elaboran productos de manera artesanal, es decir sin máquinas, todo hecho a mano, como los caramelos, gominolas, garrapiñadas, chupa chups, piruletas...

Miguel Gallegos, propietario de la Fábrica de Caramelos, señala que "poco a poco nos estamos dando a conocer por nuestros productos y la calidad de estos, entre ellos, además de la gran variedad típica de dulces de todos los sabores, están los famosos caramelos de jamón ibérico". El resultado, asegura, "es único, el sabor es tan particular que me gustaría que vierais la gente asintiendo la cabeza diciendo sabe a jamón, jamón". No hay gran secreto en los ingredientes a la hora de elaborar los caramelos de jamón: agua, azúcar, glucosa, color y aroma de jamón ibérico. Aunque para hacerlos más auténticos usan "dos tonalidades diferentes dándole un aspecto a loncha de jamón", por lo que la alegría no solo es para el paladar, también para la vista.

La idea de elaborar estos caramelos surgió como han surgido muchas de las grandes ideas en la historia de la humanidad, de casualidad. "Queríamos tener caramelos con sabores de la zona, y un día un cliente confundió una piruleta de fresa pensado que era de jamón", esa confusión les abrió la mente y surgieron estas delicias con sabor a jamón ibérico. "Viendo el éxito que han tenido los chocolates artesanos en la zona, decidí hacer algo diferente que tuviera la misma aceptación y aposté todo lo que tenía por los caramelos", agrega. Hace un año que montaron la fábrica y "al contrario de lo que muchos pensaban está teniendo muy buen resultado y aceptación", añade este emprendedor alpujarreño.

Gallegos presume también de su manera de elaborar los dulces, "nuestras herramientas son una olla, unas tijeras para cortar el caramelo y por supuesto nuestras manos. Todo se elabora de manera artesanal y con mucho cariño, desde cortar el caramelo hasta envolver cada unidad de forma manual". Además de tener un trato muy familiar "ofrecemos una amplia degustación de nuestros productos a todo aquel viajero que desee visitarnos".