Claveles rojos y blancos para pregonar una feria con identidad propia

El Carmen de los Mártires fue testigo ayer de una nueva edición del Pregón del Casetero. Un emotivo acto donde la periodista Raquel Romero, (TG7) arropada por compañeros de la cadena municipal de televisión animó a los granadinos a disfrutar de su feria pero sobre todo a querer más su tierra. Lo hizo ante un entregado público que disfrutó de las sorpresas de un pregón que aunó tradición, poesía y música.

El periodista Pedro Pablo López fue el encargo de presentar a la pregonera, Raquel Romero que, natural de Sevilla reconoce ya sentirse cachurra tras vivir durante quince años en Ogíjares. La periodista, muy vinculada a las tradiciones de Granada y a la feria del Corpus anunció que las calles y plazas ya están adornadas con banderolas, los balcones engalanados para recibir a la Custodia ya se puede oler las juncias de la Vega mientras que la pólvora ya está preparada para el comienzo de la fiesta. "Solo tenemos que divertirnos como locos", dijo Romero evocando a las peticiones de los mismísimos Reyes Católicos.

Después de remarcar la belleza del Carmen de los Mártires, reconoció que pregonar a los caseteros, más que "un pregón es una osadía" para la que tuvo que tirar "de valentía y corazón". Ganó lo segundo, reconoció Romero quien reconoció que esta fiesta le encanta. "Granada no me ha visto nacer pero me acoge desde hace más de 15 años y ha sido aquí donde comencé la que está siendo la mejor etapa de mi vida".

Después de hablar de su compañero de alegrías y penurias, su marido, hizo mención a sus dos hijas y celebró que una de ellas se llame Mariana, como su madre, y como la heroína liberal española inspiradora de una de las obras de Federico García Lorca. Precisamente, citando al poeta, Romero dio la palabra a su compañero de TG7, Roberto Alcántara, que recitó el Tío Vivo que habla de Corpus azul y Blanca Nochebuena. Tras este emotivo momento rememoró las noches de Corpus y retransmisiones junto a sus compañeros de la cadena que le han dado de los mejores momentos laborales de su vida. "Y allí estamos toda la tropa de TG7, los que están y los que se tuvieron que ir" dijo Romero quien invitó a los granadinos a entrar por la portada del ferial y que este año, por primera vez, vuelvan en Metro.

El periodista Jorge Martínez ofreció una semblanza sobre el Corpus también en este pregón mientras los asistentes recibían claveles rojos y blancos. Por último, Romero hizo también un reconocimiento a los diseñadores granadinos de moda flamenca que cada año llevan sus creaciones de máximo nivel a Simof en un acto que cerró con la participación del Premio Nacional de Cante Jondo 2017, Miguel Barroso que cantó desde el balcón del Carmen de los Mártires La Estrella de Enrique Morente en homenaje al cantaor granadino.