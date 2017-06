El Help me Please cierra con flamenco

Museo Cuevas de Sacromonte

El Festival Help me Please llega a su fin con una Gala Flamenca que contará, en el Museo Cuevas del Sacromonte, con las actuaciones de Juan Pinilla y Francisco Manuel Díaz, Iván Centenillo, Bea Remacho y Josele de la Rosa, además de más artistas del ámbito nacional y granadino.

El festival, en el que colaboran de forma desinteresada artistas y profesionales de la escena granadina y nacional como Antonio Arias, Soleá Morente, Mago Migue, Juan Pinilla, La compañía de teatro Lavievel, CAU Escuela Internacional de circo o la Escuela de Teatro y Doblaje Remiendo, es una acción que tiene por objeto recaudar fondos a través de la organización de espectáculos de carácter benéfico, dando así apoyo económico a las ONG's que están trabajando con los problemas migratorios actuales. Los beneficios que se obtengan de esta gala y del resto de eventos que se han desarrollado durante el mes de junio se donarán a la organización no gubernamental, Proactiva Open Arms, cuya actividad se centra en el rescate marítimo de refugiados que llegan a Europa huyendo de conflictos bélicos, persecución o pobreza.