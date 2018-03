Las voces de los más de 32.000 musulmanes de la provincia de Granada se verán representadas en el I Encuentro para el Diálogo y la Convivencia, con la que la reciente creada 'Plataforma de la comunidad musulmana de granada' intentará romper con los estereotipos establecidos en torno a ellos y reivindicarse como parte activa del tejido social de la ciudad.

La idea original de estas jornadas incluían, además de la presentación de la Plataforma, una convivencia y varias actividades deportivas, que se han retrasado a mediados de abril debido a las condiciones meteorológicas. El acto de presentación se desarrolló en el salón de grados de la Facultad de Ciencias.

La Plataforma de la Comunidad Musulmana de Granada está formada por una agrupación de entidades sin ánimo de lucro, que viene a responder a las necesidades de la importante parte de la población granadina que supone el colectivo musulmán. Suhail Serghili, miembro de la comunidad y responsable de las actividades de las jornadas, mostró el deseo de los musulmanes por romper con los estereotipos establecidos y poder mostrar la importancia del colectivo y su beneficio para la ciudad, de la que son parte activa del tejido social.

"Hay mucho ruido en la imagen de los musulmanes que se muestran en los medios de comunicación. No nos sentimos bien representados por ellos", declaró Serghili, quien expresó su deseo por "mostrar que los musulmanes somos necesarios en la ciudad, somos médicos, profesores, artistas; que no menospreciamos a las mujeres y los terroristas no nos representan".

"Somos un colectivo que se rige por los valores del respeto y eso es lo que queremos hacer ver con estas jornadas, de las que todos podemos salir ganando", finalizó Suhail Serghili.

Estas jornadas, que pretenden visibilizar la plataforma, continuarán con una convivencia y varias actividades deportivas de carácter solidario a realizar en colaboración con la Ciudad de los Niños, con las que mostrar la realidad del colectivo islámico, en búsqueda de una sociedad más justa y equitativa para progresar así a una sociedad.