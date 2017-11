MHNL, música de todos los estilos

Palacio de congresos

Music Has No Limits llega a Granada en una única cita en lo que puede considerarse como un espectáculo único. MHNL ofrece shows intensos que exploran y renuevan los hits de estrellas como Michael Jackson, U2, Laurent Garnier, Queen, Avicii, Barbra Streisand, The White Stripes, The Police...

El mayor espectáculo creado en España con el mejor talento internacional, MHNL rompe las fronteras tradicionales del mundo de la música para ofrecer una experiencia que agita todos los sentidos y que dejará sin aliento a todos los que acudan al Palacio de Congresos.

Se podrán escuchar una gran cantidad de canciones interpretadas por genios de todas las disciplinas artísticas unidos en un mismo escenario. El show abarca todos los géneros: fusiona piezas maestras de la música clásica con funk, góspel y rap con heavy metal, sopranos interpretando grandes arias de ópera con éxitos de house. Cantantes, virtuosos de todos los instrumentos y expertos DJ's se unen en el escenario creando una gran fiesta para la audiencia.