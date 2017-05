Maletas de refugiados que cuentan historias

Aladín, Iboun, Imán, Jeanne, Karim, Morad, Nya, Sajad, Suleika, Zaibab y Libertad son los nombres de los once protagonistas de la exposición '#DerechosRefugiados: 11 vidas en 11 maletas', que fue inaugurada ayer en el Palacio de Bibataubín por la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, el decano del Colegio de Abogados de Granada, Eduardo Torres, y el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso.

La muestra, que ya ha viajado por más de 20 ciudades españolas, está distribuida en torno a 11 maletas, las cuales contienen relatos de las vivencias de los propietarios y los objetos personales que les acompañaron en su viaje tras tener que huir de sus países debido a la situación de "intolerancia, fanatismo y pobreza que estaban atravesando", tal y como explicó la presidenta del Consejo Geneal de la Abogacía. Además, se incluyen alegatos de periodistas, escritores o activistas de Derechos Humanos como Mònica Bernabé, Nicolás Castellano, Ángel Expósito, Helena Maleno, Jorge M. Reverte, Lorenzo Milá, José Naranjo, Cristina Saavedra, Natalia Sancha, Gervasio Sánchez, Lorenzo Silva y Jon Sistiaga, que muestran así su apoyo a esta causa. Cada una de las biografías relatadas fueron facilitadas por las organizaciones ACCEM, ACNUR, Amnistía Internacional, Cáritas, Cruz Roja, CEAR, Oxfam-Intermon, Pro Activa Open Arms, Unicef y Save the Children, hacía las cuales Eduardo Torres tuvo palabras de agradecimiento.

Once historias personales muestran la dramática situación de los refugiados"No se está cumpliendo con el compromiso acordado", señaló Victoria Ortega

El objetivo principal de este proyecto reside en crear un espacio de reflexión y alertar sobre la situación de vulnerabilidad a la que se enfrentar los refugiados. "Pocas cosas hay más duras para las personas que tener que abandonar sus casas y, si a esto le añadimos la incomprensión y el rechazo, le haremos un daño irreparable a estos ciudadanos, pero también a la sociedad", denunció Ortega, quien señaló la actitud "bochornosa" de la Unión Europea donde "no se están cumpliendo con el compromiso de acogimiento acordado". Por su parte, Cano Bueso recordó la desoladora realidad a la que se enfrentan los refugiados: "De las 17.000 personas que España se comprometió a acoger, solo han llegado 1.000". Desde su punto de vista, la exposición pretende hacer reflexionar sobre una parcela del ordenamiento jurídico que se está inaplicando. En esta misma línea, la presidenta de la Abogacía exigió que se garanticen los derechos de las personas que se ven obligadas a huir "no solo porque es un imperativo moral sino, por encima de todo, porque es un imperativo legal". Además, destacó la presencia de una española como protagonista de una de las historias, aún no siendo refugiada en la actualidad "incluimos a libertad, porque siendo española, en su momento, fue ella la refugiada, teniendo que huir a Francia por la Guerra Civil Española", recordando así que "todos debemos ser iguales tanto en derechos como en dignidad".

Según datos del Colegio de Abogados, "cada minuto, 24 personas se ven obligadas a abandonar su hogar por los conflictos bélicos o las persecuciones. La mitad de ellos, son menores de 18 años y el 53% procede de Siria, Afganistán o Somalia". A lo que se suman los datos de ACNUR, que cifran en 1.242.597 las personas que llegaron a Europa por mar entre el 1 de enero y el 7 de julio de 2015; de estos, 6.690 fallecieron o desaparecieron. Asimismo, posiciona el municipio granadino de Motril como el segundo punto de entrada de inmigrantes por vía marítima en España.

La exposición, organizada por la Fundación Abogacía en colaboración con el Colegio de Abogados de Granada, estará en nuestra ciudad hasta el 9 de junio en el Palacio de Bibataubín y podrá visitarse de forma gratuita en el siguiente horario: lunes y martes, de 8:30 a 21:00 horas; miércoles, jueves y viernes , de 8:30 a 15:00 y de 19:00 a 20:00 horas; mientras que los sábados permanecerá abierto desde las 19:00 a las 21:00 horas.

Durante el recorrido, los asistentes tendrán la posibilidad de escribir un mensaje en la 'valla de la vergüenza' y recoger un ejemplar de la Declaración Universal de Derechos Humano.