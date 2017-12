Nochebuena: a pelar gambas

No todos los días la familia se reúne para compartir emociones y risas en torno a una mesa. Por eso, cada Nochebuena es especial. Hay ganas de cocinar los platos más atractivos. Los que guardan secretos de generación en generación o los que, simplemente, son una explosión de sabor directa al paladar. En la víspera de esta noche tan especial, los mercados y tiendas de Granada ya han desplegado sus mejores productos. Hay en estos días que comprar el vino, el champán para brindar, las carnes y los pescados. También los productos de charcutería como quesos y jamones que reinan en las mesas. Pero también las verduras y frutas que se van a degustar y que normalmente se compran en último lugar. Este producto sí o sí debe llegar lo más fresco posible a la festividad.

Según un informe de la Unión de Consumidores, el 29% del gasto navideño de las familias granadinas se centra en la alimentación. Este año por primera vez algunos empresarios perciben una ligera recuperación económica que hasta ahora solo se veía en las estadísticas nacionales pero no llegaba a incidir en las ventas. No obstante, esto es solo una percepción pues también hay otros negocios que creen que muchas familias realizan importantes esfuerzos para poner sobre la mesa los alimentos más especiales. Lo hacen a pesar de que en enero la cuesta sea hacia arriba.

En el Mercado de San Agustín esta semana se percibe ya el ritmo frenético de la incipiente Navidad. En el puesto de Puri y Sandra, que llevan treinta años llevando productos de gran calidad a este tradicional mercado de abastos, reina el marisco. Son las diez de la mañana la actividad comercial acaba de comenzar y en sus bandejas heladas no falta de nada. "Traemos mucho de Isla Cristina de la parte de Huelva y de Motril", detalla Purificación Pérez que enumera algunos de los productos más exitosos: quisquillas, gambas blancas, patas de centollo y el gambón que "nunca puede faltar porque es muy tradicional y se vende bastante para asarlo a la plancha".

Pero además también tienen langostino tigre de San Lúcar de Barrameda y cigalas medianas, gamba blanca de Motril y roja. Sobre las ventas, Pérez destaca que este año parece que los clientes están algo más desahogados y se llevan más variedad de productos cuando antes solían decantarse por el gambón de mayor tamaño. En cuando a los precios, reconoce que el kilo puede subir conforme se acercan los días centrales de Navidad en entre cinco y siete euros aunque dependerá del producto. Ellas intentan mantener los precios en la medida de lo posible pues su clientela, según cuenta, es de toda la vida y desean mantenerlos. Son los que en verano, por ejemplo, les encargan pescado ante eventos y festividades.

Con tanta variedad en el puesto surge una duda: ¿y qué come la familia de Purificación en esta noche tan especial? Ella relata con orgullo que, como son muchos, un poco de todo. La mesa es muy variada y no solo tiene marisco también algo de carne. Eso sí, las gambas rotas que no vende se las lleva a casa. "Me da pena tirarlas". Así no se desperdicia nada.

Justo en el puesto de en frente, David Lara atiende a varias mujeres. Según cuenta, el goteo de clientes durante todo el mes ha sido continuo aunque todavía se notan los efectos de la crisis. Los clientes ya no compran como antes. Entre los pescados que más vende este establecimiento destacan los pescados para horno con guarnición de verduras como mero o pargo. También rape o merluza para sopas de marisco. Lo más común, tal y como explica este gran apasionado del mar, es que preparen encargos que durante estos días se incrementan. Muchas personas son previsoras y compran días antes. Para ellos David Lara tiene unos envases de plástico especiales para el congelador.

Además del pescado, la carne también reina en la mesa de Navidad. Antonio Ortega tiene un puesto especialmente dedicado al cordero, otro de los alimentos estrella sobretodo en Nochebuena. En estas fechas venden sobre todo paletillas y piernas de cordero. Ya en Nochevieja las familias se decantan más por las carnes a la brasa. Para los que no tienen ganas de cocinar, en este puesto del Mercado de San Agustín también hay rollos de carne rellenos, pollo campero o pulardas listas para servir. Tan solo hay que calentarlas pues ya vienen cocinadas con todos los ingredientes.

En grandes superficies comerciales también ofertan multitud de platos ya elaborados para quienes no tienen ganas de cocinar. En esta línea también hay negocios como Cocineras en Casa que ofrecen varios menús navideños con una gran variedad de platos como muslos de pavo en salsa de ciruelas, croquetas de morcilla y pera confitada, crema de espárragos trigueros o pastel de pollo y hojaldre entre otros. También disponen de dulces como tarta sacher o flan de turrón muy propio de esta época.

Los dulces y postres son un capítulo a parte. Según indica Vanesa Sánchez, que tiene una frutería en el Mercado de San Agustín las frutas y verduras, son lo último que se compra para que estén lo más frescas posibles. Judías, patatas, calabacines para las guarniciones son algunos de los productos estrella. Pero también las ensaladas preparadas con una gran variedad de vegetales para ensaladas como canónigos, lechuga o rúcula. En cuanto a la fruta, en este periodo hay aunque parezca increíble fruta de toda la temporada. "Se pueden comprar hasta cerezas y fresas aunque el precio es más caro". La piña o lo mangos con un carácter más exótico forman parte de las frutas más vendidas también en estas fechas en las que se busca una noche especial.