Pasión en el Nevada por el fenómeno 'youtuber'

Muchos de los que ayer pasaban su sábado de ocio en el Centro Comercial Nevada no se esperaban los gritos, aplausos y la multitud de adolescentes reunidos en la Plaza Generalife. Y es que el fenómeno youtuber llegó ayer a Granada por primera vez, con niños y mayores entregados a los nuevos ídolos de masas de la generación millennial. Un movimiento que se expande por las ramas de internet y que cuando se vuelve físico mueve a miles de personas alrededor del mundo.

Hasta ayer, las quedadas de estos creadores de contenido por la ciudad no habían sido organizadas por ninguna empresa, al contrario de lo que sí sucede en otras ciudades españolas más grandes. "Teníamos una deuda pendiente con vosotros", comentaron al inicio del show Oscar Cumí, el alma mater del evento, y las estrellas de la quedada, de las cuales cinco están directamente relacionados con la ciudad.

Granada fue el escenario de comienzo del segundo tour de los 'TMDays', unos eventos realizados al principio en Madrid y Barcelona pero que luego pasaron a convertirse en una gira con quedadas en múltiples ciudades de España. En estos días, un grupo de youtubers que varía según la ciudad explican su experiencia de éxito en la plataforma YouTube, responden a preguntas de los fans, conocen a sus seguidores personalmente, hacen retos (conocidos como challenges) y disfrutan del ambiente junto a ellos.

Ayer, las estrellas del cartel fueron Carla Laubaló, Josema YUTU y los granadinos Zeus Santorini, El Mundo de Alma y Doble A (Abel y Andrés). Todos ellos son 'vlogueros' -con v de videoblogs- y también crean vídeos de todo tipo. También se acercó de forma sorpresa el youtuber de videojuegos Anikilo, quien disfruto de la cálida presencia de los fans. Unos seguidores que esperaron fielmente a los creadores desde recién entrada la tarde. La emoción y los nervios se sentían y muchos portaban pancartas y regalos para sus estrellas.

Poco a poco la plaza cogió color hasta que llegó el momento. Los youtubers fueron entrando uno a uno y se presentaron a los fans. Después llegó el momento de contestar preguntas, hacer retos y pasarlo bien.

El salobreñero Zeus Santorini, uno de los más acostumbrados a este tipo de eventos y que incluso viajó a Latinoamérica para conocer a sus fans, se encontraba asustado. "Hay presión. Cuando me he visto en las pantallas me he puesto nervioso. Es muy guay subirte al escenario y ver a la gente que chilla y llora, y también crea algo de presión".

Carla Laubaló, una de las creadoras que más está creciendo en la comunidad española, se mostró emocionada de poder visitar Granada. "Me gusta conocer a las personas que me siguen y es una oportunidad. Soy de las recién llegadas a YouTube y todo es un poco raro", comentó.

Abel, uno de los granadinos del canal de Doble A, estaba encantado por volver a su ciudad. "Nosotros presionamos para que el primer evento de la gira se hiciera aquí. Nos hacía ilusión y nos gusta que se hagan cosas aquí también", declaró sonriente.

El Mundo de Alma también estuvo presente junto a su protagonista, la motrileña Alma. "Me encanta pasar rato con gente que viene y que incluso ya vas conociendo de otras quedadas. Vengo a pasarlo bien, a disfrutar, a crear nuevas amistades y disfrutar con el público", comentó con nervios y una sonrisa.

Josema, otro de los creadores locales, se mostró feliz de participar. "Es bueno que los centros comerciales den su brazo a torcer para hacer eventos y que los seguidores respondan. Es el inicio de algo bueno en Granada".

Por su parte, Anikilo destacó lo diferente del 'TMDay'. "He tenido muchos eventos por España pero nunca he estado en uno así. Me llena de felicidad estar aquí y el aportarles a tus seguidores esa felicidad también es genial".