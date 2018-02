Pedro Piqueras: "Hay que servir al qué, pero el cómo es lo que nos diferencia"

Con un Teatro Mira de Amescua a rebosar, el gran protagonista de la XVI Edición del Premio Nacional de Periodismo Pedro Antonio de Alarcón fue el periodista Pedro Piqueras, que recogió un galardón que en los últimos años había recaído en figuras tan conocidas como Ana Blanco, Arturo Pérez Reverte o Lorenzo Milá. La cita está organizada por el Ayuntamiento de Guadix y cuenta con la colaboración de la Diputación de Granada.

Tras recoger la estatuilla de Alarcón de manos de la alcaldesa de Guadix, Inmaculada Olea, Pedro Piqueras comenzó hablando de un anterior premiado, el periodista granadino Tico Medina. Recordaba que apareció para dirigir el periódico local La Voz de Albacete, tierra de Piqueras: "Era amigo de un editor de periódicos en apuros que estaba a punto de cerrar. Tico Medina fue allí y consiguió dar ese punto de Romanticismo al periodismo, acudir en defensa de un periódico que caía. Tico Medina para mí fue muy importante porque tenía el lema de que el periodismo tiene que tener alma y yo pienso que nuestros informativos tienen que contar la vida".

El galardonado recordaba que en Albacete tuvo como maestro a León Cuenca, director de la delegación del Diario Pueblo y allí en su tierra empezó a trabajar: "Llevo 45 años en la profesión. León Cuenca me enseñó dos cosas fundamentales para el periodismo: es la diferencia entre el qué y el cómo. El qué está al alcance de cualquiera, pero el cómo no. El cómo es lo que aportamos todos cada día y no hay que desmerecer nada por muy pequeño que sea. Hay que servir al qué, pero el cómo es lo que nos diferencia y lo que nos puede hacer grandes periodistas. La diferencia siempre es importante es periodismo a pesar de la situación de precariedad".

Respecto a la figura del insigne Alarcón, Piqueras lo consideraba "una referencia antes, pero cuando me llaman para este Premio ya es un descubrimiento. Pedro Antonio de Alarcón nos aporta el compromiso con las cosas, el compromiso con contar la verdad aún en los momentos más difíciles y complicados. Nos aporta también la capacidad narrativa, porque hay que escribir lo mejor posible cada día. Hay que tocar la fibra sensible de la gente, porque tenemos que contar historias que aunque parezcan historias de por arriba, todas las historias tienen su por abajo".

Uniendo las figuras de Tico Medina, León Cuenca y Pedro Antonio de Alarcón, tres referentes puestos de manifiesto por el presentador de informativos, Piqueras animaba a todos los periodistas "a seguir por esa vía para denunciar las cosas, para contar las cosas, para hacer un mundo mejor porque para eso estamos los periodistas en este mundo".

Aparte de la precariedad que vive el periodismo, Piqueras se refirió a la nueva situación en el siglo XXI con la aparición de las redes sociales: "Las redes sociales son una maravilla en un sentido porque nos acercan las noticias, las personas, los lugares, la inmediatez… pero tienen también su sentido negativo. Estamos en la época de las falsas noticias, la época en la que a la gente le importa más los followers que pueda tener que lo que se pueda contar y la época de los 'odiadores', una palabra que no puedo soportar. Todos sabemos que hay hackers que sirven a ideas y a instancias que no son las que nosotros los periodistas queremos abrir. Hoy día los hackers están sirviendo a potencias internacionales para cambiar las cosas".

Finalizaba Piqueras afirmando que "hay que volver a pensar en Tico Medina, León Cuenca y en Alarcón. En el Romanticismo y la forma de ejercer el periodismo incluso en momentos de grandes dificultades como hacía Tico; la diferencia del qué y el cómo para seguir luchando por el periodismo de verdad, por el periodismo de la firma, por el periodismo del compromiso. Mi compromiso también con la verdad y no con la postverdad que no es un compromiso, sino un interés. Es la primera vez que vengo a Guadix, pero espero que sea, como se decía en Casablanca, el principio de una buena relación".

Previamente, habían recogido su premio Ciudad de Guadix: Destino Andalucía, de Canal Sur, con su directora Mabel Moya al frente; España Directo, de TVE, con su director Kike Álvarez; y Jesús Albarracín, autor del reportaje Alarcón, el maestro multimedia, publicado en Ideal.

El acto fue presentado por la periodista accitana María Ruiz y contó con la actuación musical de Damon Robinson y Aure Ortega.