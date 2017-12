Ni Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar. Los padres del Colegio Público Luis Rosales de Granada han decidido que este año Sus Majestades no vienen de Oriente, sino que están en Gran Vía, concretamente en la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía. Ayer, un grupo de padres fue hasta allí para hacer entrega de unas 160 cartas escritas por los niños y sus familias en las que se pedía lo que desde el centro se reclama desde hace años, pero de una manera muy original. Fátima Montero, presidenta de la Asociación de Padres y Madres (AMPA) del Luis Rosales, asegura que las "reclamaciones" a la Delegación Educación han sido "constantes" en los últimos años. "Viendo que no" obtenían respuesta, se decidió "hacer partícipes" a los niños del centro para plantear a Educación las mejoras que, a juicio de los padres, necesita el centro. La misiva comienza, como no puede ser de otra manera, con un "Queridos Reyes Magos..." y prosigue con las ideas que los padres y los escolares proponen.

¿Qué es lo que han pedido? Desde el AMPA propusieron a los padres pedir "todas las mejoras que necesita nuestro colegio", como la ampliación del patio de juegos, el cambio de ubicación de dos aulas para que ganen espacio, habilitar el sótano como comedor y sala de usos múltiples, acercar la biblioteca a las aulas, cambiar la ubicación de la entrada principal del colegio "para evitar peligros" y pedir el cambio de las paradas de autobús a otra zona. Desde el centro se reconoce que las aulas de quinto y sexto son "chiquititas" a lo que se une el reducido espacio del patio. Además, la entrada del colegio da a la calle Marín Ocete. Se indica que, desde "hace tres años, de forma conjunta, el equipo directivo del colegio y las familias hemos solicitado en varias ocasiones a la Delegación de Educación, al Ayuntamiento, incluso al Defensor del Pueblo, que intenten aportar alguna solución a estos problemas -en referencia a la seguridad, ruido y contaminación que atribuyen al tráfico rodado-, pero hasta ahora, no hemos tenido respuesta".

En el centro estudian unos 230 escolares. Muchos de ellos han aprovechado la oportunidad para exponer cómo quieren que sea su centro, señala Montero. El director del Luis Rosales, Javier Chavarino, añade que se les ha "animado" a reflexionar "sobre el sitio en el que trabajan". Como "todos los equipos directivos", Chavarino también ha cursado varias peticiones a Delegación por la vía formal en las que ha expresado las mismas reclamaciones que el AMPA hizo llegar ayer a la Delegación en forma de carta a los Reyes Magos. El director destaca la "buena relación" con la Administración y que incluso se ha tratado el tema de las peticiones con el delegado, Germán González. Esas buenas relaciones, sin embargo, no han impedido que el centro apoye a los padres en la iniciativa de la carta. Las familias, en un tono más reivindicativo, indican que "sólo pedimos cumplir con la actual legislación" y "garantizar la seguridad de nuestros niños, disponer de más espacio interior y exterior para las actividades docentes y reducir la contaminación acústica y ambiental del colegio".

Desde el AMPA se instó a las familias a que fueran los niños los que escribieran la carta "con sus palabras y sus ideas", con dibujos con los que dar forma a "cómo se imaginan un patio más grande, un cole sin barreras".

Además de entregarlas en Delegación, el AMPA fotocopió las cartas con la intención de exponerlas en la valla del colegio.

Así se imaginan las familias el centro en su carta a los Reyes Magos de Educación.