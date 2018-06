Starbucks conquista el corazón granadino

"Tengo la sensación de que nos estaban esperando desde hace tiempo", indicó Álvaro Salafranca, director general de Starbucks en España y Portugal, ayer en las recién inauguradas instalaciones de la marca americana en la capital, ubicadas en Gran Vía de Colón, 4. Lo cierto es que a primera hora de la mañana ya había granadinos haciendo cola en la puerta. Con ellos la marca tuvo un detalle invitándoles a una bebida acompañada de un azulejo inspirado en la Sala del Mexuar, una de las más visitadas de la Alhambra, con el que Starbucks lanza un guiño a la leyenda de este espacio en el que se impartía justicia de forma objetiva, según las crónicas históricas. A la entrada del Mexuar grabado en un mosaico se leía Entra y pide. No temas pedir justicia que hallarla has. Starbucks ha recreado esta baldosa con el mensaje Entra y disfruta. No temas en pedir tu bebida, que hallarla has.

Variedad precisamente no falta en este negocio que despliega una amplia gama de bebidas en las que el espresso 100% arábica se alza con la fama. El local cuenta con un diseño único, y como en otros lugares de Andalucía, España o en los más de 50 países en los que están presentes se abre un espacio versátil que acogerá a gente de negocios, estudiantes, unos aprendiendo inglés, leyendo, en grupos o solos... "La idea es que todos se sientan cómodos", resumió Salafranca, que se mostró muy contento de estar en Granada, "venimos para hacer comunidad, queremos ser parte de esta ciudad", aseguró.

Para ello, la compañía de café más grande del mundo ha formado a 16 baristas, "jóvenes y granadinos", para preparar más de 86.000 variedades de bebidas diferentes, y que desde ayer son la cara visible de la empresa, y tienen como misión "mostrarle a los granadinos que nos importan. Nuestros clientes vienen por el arábica, puede que se queden por el sitio, pero volver lo harán por el trato de nuestros trabajadores y su capacidad de empatizar", desvelaba el director general de Starbucks en España, que apuntó a "las personas y el café" como los pilares principales de este negocio.

Así con el deseo de ampliar la oferta hostelera de la ciudad nazarí y ser parte de la esfera local, Starbucks está lista para "robarle el corazón a los granadinos", incidía Álvaro Salafranca. La conquista ha empezado en la Gran Vía de Colón -justo al lado de los Italianos, con quien comparte acera-, y posiblemente la sirena de las dos colas expanda sus brazos por la provincia en este 2018.