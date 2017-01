Tecnología para encontrar empleo

El salón de plenos del Ayuntamiento acogió ayer una jornada de trabajo muy especial, un foro de encuentro en que distintos agentes sociales y empresariales compartieron experiencias y ventajas derivadas de la inserción laboral de las personas con Síndrome de Down. La iniciativa se enmarca en el programa Yo me preparo, un proyecto impulsado por la federación de asociaciones Síndrome de Down de España y la fundación Vodafone, que persigue proporcionar al colectivo herramientas y estrategias necesarias para facilitar el acceso al empleo a través de las tecnologías de la información y la comunicación.

En la apertura de la jornada de trabajo el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, felicitó a los organizadores y participantes en el encuentro porque "el uso y disponibilidad de las TIC forma parte de las relaciones sociales y laborales cotidianas y sobre todo, supone una oportunidad de inserción laboral y una forma de superar la brecha digital y mejorar la empleabilidad".

El primer edil granadino incidió en la importancia del trabajo como "elemento de integración y cohesión social", un medio que, en sus palabras, "resulta decisivo para el desarrollo personal, profesional y social y la inserción real".

Por todo ello, Cuenca alabó "la idea de este programa, que aúna y conjuga el componente formativo en tecnologías de la información, tan necesario para el acceso al mundo del trabajo, con la variable de contacto con el tejido empresarial para la contratación de personas con síndrome de Down".

En Granada el programa Yo me preparo arrancó en abril pasado, se imparte en la sede de la asociación Granadown y cuenta con 16 participantes, todos ellos mayores de 21 años. Los talleres formativos del programa incluyen formación teórica y práctica en torno al uso del ordenador, acceso a redes bancarias informatizadas, cajeros, comunicación a través de la telefonía móvil o fija, realización de consultas en organismos públicos, programación y uso de la televisión y DVD, manejo de ipads.

Junto al alcalde participó en la apertura de la jornada Juan José Martín, delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta, que agradeció la "implicación de los representantes empresariales", y destacó "la mano siempre tendida por parte de la Junta para el impulso de convenios, actuaciones y proyectos que fomenten la contratación de personas con discapacidad intelectual". Por su parte, Elena Marañón, directora del área de Igualdad, Inclusión y Campus Saludable de la UGR subrayó la importancia de impulsar el empleo "tanto en las convocatorias como en que haya equidad en el apoyo y desarrollo del puesto de trabajo" e incidió en la faceta educativa y sensibilizadora; mientras que el responsable de Vodafone, Manuel Aguilera, destacó que el programa "potencia la capacidad creativa y expresiva, facilita el acceso a los diferentes servicios tecnológicos implantados en la sociedad; y favorece la integración social y el uso responsable de las tecnologías de la información y comunicación".

La presidenta de Down Granada, Pilar López, hizo especial hincapié en el hecho de que "el trabajo es un derecho, y las personas con síndrome de Down están preparadas, esperando la oportunidad de acceder al empleo".