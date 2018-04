Tener acreditado algún nivel de inglés, un requisito fundamental

Si hay algo que se ha convertido en imprescindible, no solo para los más jóvenes, sino para todos es sin duda alguna saber idiomas. El Do you speak english? es una de las preguntas básicas en entrevistas de trabajo e incluso para terminar los estudios universitarios. Hablar del nivel B1, del B2, de listening, speaking, reading, de los exámenes de Cambridge, es algo que está a la orden del día, sin embargo aún existen ciertas duda en torno a estas pruebas.

¿Cómo son los exámenes? ¿Cómo deber ser la preparación? Son algunas de las preguntas entorno a los test de nivel que han sido resueltas para todos aquellos asistentes que se desplazaron a la Cámara de Comercio, que acogió una conferencia del responsable de relaciones institucionales en Andalucía para Cambridge Assessment, Alejandro del Nogal, organizada por la Academia acdonald´s Language School. Así, los interesados conocieron de primera mano aquellas cuestiones sobre los diferentes tipos de exámenes y la importancia de estas titulaciones.