Cuando la música es buena, el resto no importa. Si además, las canciones que se escuchan son tan evocadores como 'Across the Universe', 'Help', 'All you need is love' o 'Ticket to ride' nada puede fallar. La mejor banda tributo de los de Liverpool, The Mersey Beatles, aterrizan en Granada para ofrecer lo mejor del mítico grupo británico a sus admiradores. 3 Palacio de Congresos a las 21 horas. Precio 42,80 euros.