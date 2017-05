'Tierra de Aventuras', una ventana a Granada

Granada Hoy pretende abrir una ventana para dar a conocer los rincones escondidos de nuestra provincia. Por ello, cada jueves José Manuel Fernández nos traerá junto al fotógrafo Miguel Sabio las entrañas de los pueblos y villas de las distintas comarcas granadinas en la sección Tierra de Aventuras.

Para su autor, en la nueva apuesta de Granada Hoy "se mostrarán las excelencias de todas y cada una de nuestras villas, con apasionantes aventuras en los rincones más emblemáticos donde explorar y sumergirnos en bellos entornos de ensueño, muchos de ellos, grandes desconocidos". Así, las tradiciones, la naturaleza, el turismo, la gastronomía y por supuesto las leyendas de nuestros pueblos serán el eje principal de esta sección, acompañadas de entrevistas a los personajes más representativos de cada localidad.

'Tierra de Aventuras' será la referencia para planear un fin de semana diferente

Un reto para el cual ha contado con el fotógrafo Miguel Sabio que le acompañará "en este viaje al centro del alma de nuestras villas. He pateado la provincia de Granada como pocos los han hecho, conociendo de primera mano las entrañas, sus bagajes culturales e históricos, la naturaleza que los rodea y, ante todo, a sus buenas gentes. Todo un mundo turístico tan cercano y por desgracia tan desconocido para el gran público".

José Manuel Fernández considera que "Granada, crisol de culturas, posee un potencial turístico impresionante". Y aunque destaca que los grandes pueblos granadinos son conocidos por sus tradiciones, historia o entorno natural, hay otros "muchos, más pequeños, que poseen verdaderos tesoros que dejarán al viajero sorprendido y satisfecho. Joyas ocultas que guardan siglos de tradiciones, lugares de ensueño y legendarias leyendas, todo ello sazonado con una cultura gastronómica milenaria. Pueblos que hay que conocer haciendo un turismo ecológico, sostenible y adecuado para su desarrollo".

Será Tierra de Aventuras la referencia para planear un fin de semana diferente, divertido y cautivador. Una sección donde se "descubrirán pueblos que quizá el lector ni conozca su nombre. Lugares que nunca hubiera creído que existían y aventuras que nunca habría imaginado y lo mejor de todo… a un paso de la capital". Y es que como su autor reconoce, "no se puede defender lo que no se ama y no se puede amar lo que no se conoce".