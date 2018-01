El arte de REGALAR

Elegir un regalo es sin duda un auténtico quebradero de cabeza. A todo el mundo le gusta recibir un detalle pero no siempre es fácil acertar a la hora de elegir un artículo para otra persona adulta. Con los niños, por el contrario, es mucho más sencillo. Las cartas a los Reyes Magos son, en ocasiones, inabarcables. No hay nada más peligroso que un pequeño con una revista de juguetes tachando con una cruz lo que desea. Les gusta todo.

Lo curioso es que pasan los años y los juguetes tradicionales siguen ocupando los principales escaparates de las tiendas. Playmobil, Pinypon, Nenuco o Nancy continúan siendo las marcas estrella de un género que se renueva constantemente pero que se mantiene en el top de las ventas. Un paseo por las tiendas del Centro de la capital así lo demuestra. Mari Carmen Pérez de El Supermercado del Juguete explica que las citadas marcas siguen siendo las más solicitadas para estas fiestas. Aunque todo dependerá de la edad del niño y de sus gustos. Por ejemplo, para los bebés de entre cero y seis meses son recomendables los que ayudan a descubrir su cuerpo y distinguir diferentes texturas y colores. Por ejemplo móviles de cuna o sonajeros, alfombras con actividades o mordedores.

Hasta el año el bebé comienza a explorar todo lo que le rodea. Es un buen momento para elegir pelotas, muñecos de trapo o juguetes con sonido que lo estimulen. Hasta las 18 meses los niños ya empiezan a caminar. Será más interesante entregarles juguetes como figuras para encajar como palas. A partir de aquí entran en juego las bicicletas, los coches o las pinturas.

Desde ese momento ya se pueden adquirir multitud de regalos como instrumentos musicales, marionetas, muñecas, pizarras. La creatividad y la curiosidad por todo lo que les rodea marcarán su desarrollo y aprendizaje.

Para edades más avanzadas entre seis y once años pueden ser interesantes los monopatines, coches teledirigidos, o aparatos electrónicos. El niño ya no lo es tanto y empieza a interesarse por las cosas de los adultos. No obstante, tal y como detalla Mari Carmen Jiménez la edad del DNI no determina siempre el interés por los juguetes. Hasta este establecimiento se acercan cada día decenas de adultos en busca de Scalextric, trenes de colección, o figuras decorativas de Dragon Ball, Juego de Tronos o nuevas series como Stranger Things. Precisamente, este año, los muñecos de Eleven, protagonista de esta serie están en el número uno del ranking de ventas. "Se siguen vendiendo multitud de figuras para adultos y adolescentes", remarca Jiménez mientras envuelve una caja de Lego de la serie Arquitecture que permite construir edificaciones emblemáticas.

En otro establecimiento de la capital, en Viel Spass situado en la calle Puentezuelas, también hay multitud de ideas para regalar. Esta tienda nació para ofrecer un tipo de juguete alternativo huyendo del plástico. Así, en un principio trajeron juguetes de madera, juegos de mesa para todas las edades etc. Ahora cuentan con una amplia gama de productos a todo color que van desde patinetes, a juegos para todas las edades o complementos como bicicletas pequeñas. "Hace tres años decidimos emprender y abrimos esta tienda porque nos gusta el juego de mesa para jugar con nuestros hijos y pensamos que era una buena idea" explican sus propietarias. De ahí surgió este negocio especializado en juguetes extranjeros de marcas que trabajan la creatividad del niño. También en busca de ese emprendimiento abrió su tienda Lycra Blas Molina. Este establecimiento situado en la calle Moral de la Magdalena parece de cuento. Se caracteriza por tener una amplia gama de objetos de decoración, libretas, juguetes estilo vintage o con diseños excepcionales. "Decidimos poner a la venta un tipo de artículo distinto de otras tiendas y franquicias", relata Molina que recuerda que también disponen de tazas, artículos para picnic, juguetes de madera o belenes muy originales. El más curioso es uno situado en el escaparate que tiene representado a José, María y el niño Jesús con muñecas matrioska. "Estos artículos despiertan la ilusión", remarca Molina que también dispone de calcetines originales o algún que otro juguete de Lego y Star Wars. A veces es complicado escapar completamente de la moda. De esto saben y mucho Julia Maldonado y Desiré Santos que trabajan en Outside una tienda situada en la calle Cruz. Aquí los adultos vuelven a ser niños. El establecimiento está lleno de artículos de épocas pasadas y del presente que hacen las delicias de los amantes de las series de televisión o las películas.

Camisetas de Marco caracterizado como Pablo Escobar famoso por la serie Narcos, de Harry Potter o de Goku decoran el escaparate de esta tienda donde también es posible comprar cada una de las varitas de Harry Potter. También hay llaveros de Playmobil, tazas de todas las series como Big Band Theory o Friends. Aunque sin duda este año el regalo de moda son los Funk pop: unos muñecos cabezones caracterizados como los personajes de Disney, Juego de Tronos, o Star Wars que empezaron a comercializarse hace tres años pero que ahora han pegado más fuerte que nunca.

Lo que resulta más curioso es que muchos están elaborados para generar cierta nostalgia. Es la única forma de entender por qué se venden en pleno 2017 muñecos cabezones con forma de los personajes del Equipo A, la mítica serie de los ochenta o de Street Fighter. Por haber están, incluso, los incluso los integrantes de Metallica. "Son objetos que compran los adultos para regalar a otros adultos", detallan estas jóvenes que recuerdan que pese a la gran cantidad de artículos que disponen la estrella de la Navidad siempre se centra en Star Wars. El hecho de que Disney haya estrenado por segando año consecutivo una nueva película de la saga a pocos días de la Nochebuena y la llegada de Papa Noel dispara sin duda las ventas. Hay camisetas, llaveros, monederos, tazas normales en 3D y figuras de todo tipo. Pasan los años y le suerte le acompaña.

Además de todos estos regalos en las casas nunca fallan los pijamas, las bufandas, los calcetines o los perfumes. También las joyas o los relojes. Los hay para todos los bolsillos. No hay que olvidar que lo importante no es el precio o el valor si no el detalle.