Una beca para hacer realidad el sueño americano

"Es un sueño y una gran oportunidad". María Cristina Pozo aún tendrá que esperar bastantes meses antes de hacer las maletas, pero vive con "emoción" haber sido seleccionada para participar en el programa de becas de la Fundación Amancio Ortega, gracias al que podrá cursar el próximo año académico en un instituto norteamericano. Todavía no sabe si su destino está en Estados Unidos o en Canadá -los dos países a los que la Fundación envía a sus becarios- pero, cualquiera que sea, María Cristina se reafirma en que "no me asustan los retos".

María Cristina, que actualmente estudia en el IES Veleta de la capital, llegó hasta la convocatoria de la Fundación Amancio Ortega casi de casualidad. Se lo comentó una amiga. "Al principio no estaba segura" de participar en el reto, pero con el "apoyo de mi familia" se animó a inscribirse. Reconoce que lo más difícil fue "lanzarme" a por una de las 500 plazas que se ofertaban. Una vez superados los primeros recelos, superó cada una de las fases de selección, que incluían una prueba escrita, una oral y una entrevista a través de Skipe, que María Cristina nunca olvidará por el mal rato que le hizo pasar la cámara. "No enfocaba, pero al final salió todo bien". Hace poco recibió la confirmación de que estaba dentro del grupo de estudiantes seleccionados. "Estoy en una nube". En esa alegría también han participado sus compañeros de clase en el IES Veleta.

Su madre, Cristina Villalobos, asegura que lo que le espera a su hija es una "experiencia única". Comparte la felicidad de María Cristina por haber sido elegida para ser beneficiaria de una de estas becas. "Esto va a dirigir su vida en otro sentido", adelanta Cristina, que afirma sentirse "encantada y muy feliz". Además de la satisfacción por la beca, Cristina aprovecha para alabar la labor de los profesores del instituto donde estudia su hija, a los que califica de "geniales". El Veleta destaca por tener una amplia comunidad estudiantil foránea. "Eso ha hecho que los profesores tengan que utilizar otras herramientas" y, además, propicia unos "valores estupendos". "Mi hija no tiene ninguna carencia", asegura.