El café más 'hipster' llegará a la Gran Vía

Los baristas granadinos no pasarán indiferentes ante la apertura del primer Starbucks. Capaz de levantar amor y odio entre los amantes de esta bebida, la empresa líder en el sector del café, no podía faltar en una ciudad universitaria como Granada, donde en las últimas fechas se están abriendo nuevas multinacionales, como la hamburguesería Five Guys en el Nevada.

El local, sin fecha de apertura aun, se situará en pleno centro de la ciudad, en concreto en La Gran Vía de Colón. Se convertirá en el nuevo vecino de la histórica heladería Los Italianos. En él se venderá hasta 86.000 combinaciones de bebidas, entre las que no sólo encontraremos café, sino que también servirán tés, infusiones y bebidas frías, además de bocadillos y otro tipo de aperitivos. La franquicia cuenta, además, con una amplia gama de merchandising, con productos en los que reina el logo de la sirena de doble cola, creado por Sophia Castle en 1971.

La de Granada será la incorporación más novedosa en la larga lista de locales de la empresa de Seattle, con más de 24.000 tiendas repartidas por 70 países. La empresa no ha dejado de crecer desde que fuera fundada a principios de 1971 por los profesores Jerry Baldwin y Zev Siegel, además del escritor Gordon Bow y se ha convertido en la cadena de cafeterías más potente del mercado, llegando a cotizar en la bolsa de valores desde 1992.

La historia de esta compañía está llena de fusiones y acuerdos que la han convertido en el gigante que es en estos días. Empezó siendo una pequeña tienda en Seattle, en el Estado de Washington, donde se vendían granos de café y máquinas para su disfrute en el hogar. En pocos años cruzó el Atlántico para abrir en Tokio su primera tienda fuera de los Estados Unidos.

En España, la historia de Starbucks se empezó a escribir en 2002, cuando se abrieron en Madrid y Barcelona las primeras cafeterías de la compañía americana en nuestro país. 16 años después le llega el turno a Granada, una ciudad en la que el turismo y los universitarios parecen garantizar el éxito de esta nueva apertura. Hay quien dice que toda ciudad que se precie debe tener un Starbuck,s, Granada ya tiene el suyo.