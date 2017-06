La discapacidad, de feria por sus derechos

La realidad algo distinta que viven cada día las personas que sufren algún tipo de discapacidad merece ser expuesta, al menos para tomar conciencia sobre su situación. Todos conocemos a alguien que por algún motivo u otro ve por ejemplo ve el mundo desde una altura inferior o simplemente necesita más tiempo para realizar alguna tarea cotidiana. Sin embargo, aunque esto no es razón por la que no puedan llevar una vida completamente normal, se ven obligados a mostrar en qué consiste su día a día, cómo se afronta una situación de este tipoy que el resto entienda lo complicado que es tratar de hacerte un hueco adaptado en un mundo que no lo es.

Por esta razón y con el objetivo de dar a conocer a la ciudad algunas de sus necesidades como colectivo, la Carrera del Darro acogió durante el día de ayer la Feria de la Discapacidad. En ella, un total de 32 organizaciones de personas con distintos tipos de discapacidad colocaron sus diferentes puestos desde los que informaron a la ciudad acerca de la situación que viven.

"Las administraciones tenemos la obligación de darles visibilidad para que la ciudadanía se dé cuenta de que hay muchas organizaciones de capacidades diversas, de diversidad funcional porque queremos que se deje de hablar de discapacidad" declaró la concejal de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad del Ayuntamiento de Granada, Jemi Sánchez, área que organizó la feria. Y puntualizó también durante el transcurso del día que "las personas con discapacidad no son de segunda ni de tercera, son de primera como el resto. Todas las personas son capaces de hacer muchas cosas con esfuerzo y superación y hoy lo quieren demostrar al resto de la ciudad".

La feria de asociaciones cuya actividad es muy demandada por los colectivos que componen el consejo municipal de personas con discapacidad, es también un lugar de encuentro y enriquecimiento así como de intercambio de experiencias para todos los asistentes. Durante la jornada, además de dar a conocer la labor que desarrollan todas las entidades protagonistas, la feria promovió una gran cantidad de talleres de todo tipo, desde algunos sobre lengua de signos, circuitos de movilidad y demostraciones de rehabilitación cardiaca en fase tres, hasta exhibiciones de zumba y cuentacuentos.

La discapacidad es un tema social muy actual que cada día afecta a millones de personas en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) describe el término 'barreras' como algo más que simples obstáculos físicos: "Factores en el entorno de una persona que, cuando están ausentes o presentes, limitan el funcionamiento y crean discapacidad". Y entre ellos se encuentran el entorno físico que no es accesible, falta de tecnología de asistencia relevante, actitudes negativas de las personas hacia la discapacidad así como servicios, sistemas y políticas que no existen.

Creemos que poco a poco van existiendo nuevas medidas que hacen la vida un poco más fácil a este colectivo, pero al mismo tiempo podemos seguir encontrando una gran cantidad de aspectos que continúan siendo una asignatura demasiado pendiente para gobiernos y administraciones. Quizás un día podamos dejar de definir estas barreras.