La fiebre de Operación Triunfo llega a Granada

El Palacio de Congresos de Granada ha sido el lugar elegido por el casting de Operación Triunfo para descubrir a las nuevas promesas musicales que participarán en la próxima edición del popular programa televisivo.

En 2001, la granadina Rosa López consiguió ser la ganadora de este talent show y conquistar a toda España con el conocido Europe's Living a Celebration. Tras seis años de descanso, el pasado 26 de abril la directora de contenidos de RTVE confirmó el regreso de este exitoso programa de televisión que tantos artistas ha aportado al panorama musical español.

Noemí Galera, directora de casting de Gestmusic Endemol Shine Group, junto con su grupo de ayudantes fueron los encargados de poner a prueba a los aspirantes a concursantes de Operación Triunfo. "Esperamos que la nueva edición os guste mucho a todos y podamos recuperar el formato que a tantas familias unió. Después de este tiempo de descanso, volvemos a la pantalla dispuestos a enganchar a de nuevo la audiencia", afirmaba la directora del casting.

Estudiantes, maestros, músicos, actores, pintores, camareros... Todo tipo de jóvenes esperaban entusiasmados para comenzar la prueba. "Buscamos nuevos perfiles. ¿Para qué queremos otra Rosa López si ya tenemos una? Por lo tanto, se busca gente fresca, adecuada al día de hoy. Somos conscientes de que el mundo de la música no es el mismo que el de la primera edición: no se venden tantos discos y se hace más hincapié en plataformas digitales. A su vez, los participantes de ahora no tienen nada que ver con los que se presentaron hace dieciséis años", advertía Noemí Galera minutos antes de comenzar.

Una cola kilométrica de casi mil personas rodeaba el Palacio de Congresos. Según los organizadores, "Andalucía siempre es un plato fuerte de participación". Tonu, el primer integrante de la cola, llevaba desde la una y media de la mañana esperando para poder participar. "Estoy nervioso por momentos, aunque la noche ha sido muy tranquila. Creo que lo mejor de este casting es la experiencia. Poder pasar todo este tiempo con gente maravillosa que acabas de conocer ha sido algo inolvidable", cuenta el joven emocionado ante la espera de la apertura de puertas.

Aunque muchos afirmaban estar "sólo un poco nervioso", la mayoría sí que mostraba signos de tensión. Pero todos coincidían en que esta oportunidad se convertiría en una vivencia inolvidable. "No importa si no entro, lo mejor ha sido venir aquí y conocer gente que tiene los mismos sueños que tú", explica Mónica, una joven profesora de Música.

Mucha competencia, ganas e ilusión inundaban los alrededores del lugar. En los ensayos de las canciones podíamos escuchar clásicos de Manuel Carrasco, David Bisbal o Rosa López. Otros más atrevidos se arrancaban por los Miserables o Alicia Keys.

Entre los primeros elegidos para pasar a la segunda fase encontramos al granadino Alejandro García López, quien interpretando un tema de Nina Simone, Feeling good, consiguió conquistar al jurado. "Creía que no me iban a coger, estaba muy nervioso. He apostado por un tema que llama la atención y ha funcionado, cuando me han puesto la pegatina no me lo podía creer", cuenta el joven, quien no pudo contener la emoción tras saber que había pasado la primera prueba. Asegura que está dispuesto a seguir "adelante y que no lo paren", siempre aprendiendo lo máximo posible sobre el mundo de la música.

Hoy tiene lugar la segunda fase de esta audición, una etapa que reducirá más aún el número de aspirantes para entrar en la academia de Operación Triunfo. Sin duda, todo un sueño al que aspiran miles de jóvenes que ya se ven artistas.