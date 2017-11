La fusión de las fusiones: de la causa limeña al hosomaki

La causa es quizás el plato peruano más internacionalizado. Con unos orígenes que combinan a partes iguales patriotismo y humildad -aunque su base se encuentre en la tradición precolombina- el plato estrella del país latinoamericano surgió gracias a un conflicto. Todo sucedió en la guerra del Pacífico entre Perú y Chile, en la que las mujeres peruanas colaboraron creando un plato económico que vendían bajo la premisa de ser "Por la Causa", por la causa limeña, naciendo así el delicioso plato que hoy asombra a muchos. Una receta que, por su sencillez y variedad, ha logrado sobrepasar las fronteras peruanas haciéndose irresistible.

La Causa, esta vez granadina, es un restaurante que acaba de estrenarse. Con una vocación de mezclar lo mejor de la cocina japonesa, peruana y la nikkei -milagro gastronómico que surgió de la migración de japoneses a Perú tras la Segunda Guerra Mundial-. Este restaurante ha conseguido fusionar una antigua fusión, ya que a cada una de sus especialidades le añaden, además, el toque mediterráneo.

SugerenciasLas causas, los cevichesel sushi, tanto el niguiri como el niguiri gunkan

De esta manera, en este restaurante donde la decoración, el buen gusto y la comida riñen por ser los protagonistas, se ofrecen platos que contentan a los fans de los tres tipos de cocina.

Sin complejos ni imposturas, La Causa, regentado por Esau Hita, bien baila al son de las causas, los ceviches o el niguiri. Este equipo justifica la dificultad de llevar adelante un restaurante con una larga y elaborada carta, aludiendo que son "máquinas" de la cocina. Y así es, no hay más que ver la elaboración de los platos, que como La Causa limeña, cambia en estructura y presentación pero no en sabor ni ingredientes. Ahí está el toque del autor que dentro de no mucho los situará seguro como uno de los restaurantes 'que hay que recomendar'.

Combinando sabores y estilos desde los snacks y ensaladas que ofrecen para empezar a calentar las papilas gustativas, llegamos a las causas y ceviches. Entre las primeras destacan la causa nikkei de atún rojo y la limeña.

Dentro de los ceviches, aparece el clásico peruano junto al de vieiras y gambones y el nikkei. Como no, ofrecen tartares variados, y sushi. Dentro de este apartado nipón están los niguiri, que combinan también ingredientes típicos mediterráneos como el solomillo de foie, con peruanos como el de salmón y crema de ají gratinado. En cuanto al niguiri gunkan (en canasta de alga), están el de salmón y aguacate, el ceviche de salmón y el de huevas de salmón yuzu. Estas son solo algunas de las especialidades, que como se ha mencionado, se cuentan por decenas en este lugar.

En todo caso hay que mencionar que La Causa es un restaurante que abre sus brazos a todo tipo de gustos y preferencias.

3 Restaurante La Causa. Plaza del Campillo Bajo, 10, 18009. Abierto de 13:00 a 15:30 y de 20:00 a 23:00.