Las huellas invisibles de Sierra Nevada

"No dejes huella". Éste es el lema que grupos de voluntarios, agentes de medio ambiente y celadores forestales llevan por bandera en el Parque Natural de Sierra Nevada. Se trata de una nueva campaña de concienciación para el comportamiento responsable y el cuidado de la zona, que se inicia este fin de semana.

Para ello, el equipo de trabajadores de Sierra Nevada realizará un servicio de reparto de material divulgativo y de bolsas para la recogida de basura. La Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, son los encargados de esta medida, la cual la Junta de Andalucía ha vuelto a retomar.

La campaña tiene como objetivo el poder hacer compatible el uso y disfrute del parque con un comportamiento respetuoso y sostenible. Es una manera de mostrar que se puede aprovechar todo aquello que nos ofrece este paraje natural, y a su vez, aprender a respetar el lugar. Para que los visitantes tomen conciencia se distribuye material informativo y formativo sobre cómo minimizar el impacto humano en este espacio protegido.

Entre los materiales hay un folleto explicativo que incluye un pequeño mapa de las cumbres, servicio de transporte y guía y un apartado sobre la seguridad en montaña. Además, se ofrecen una serie de fichas explicativas sobre la fauna, la flora y la orografía del Parque.

Este año 2017 se presenta con una novedad. La inclusión de una ficha para la incorporación de un nuevo mensaje en relación con los residuos de la higiene personal.

"No des de comer a los animales silvestres, no dejes basura ni siquiera la orgánica, no te bañes en las lagunas, usa los senderos, no hagas trochas..." Estas son algunas de las medidas que propone el cartel del programa. Cada pequeño gesto a favor del cuidado del medio ambiente, cuenta. La suma y cooperación de todos puede conseguir que este tipo de proyectos, en un futuro, no tengan que hacerse.

El material formativo e informativo se llevará a cabo en las barreras de la Hoya de la Mora y de la Hoya del Portillo, en los Refugios guardados Poqueira y Postero Alto, en el Servicio de Interpretación de Altas Cumbres, Centros de Visitantes del Dornajo y de Laujar de Andarax, refugios-Vivacs de la Caldera y de la Carihüela y en las Empresas de la Carta Europea de Turismo Sostenible.