El joven arte andaluz se cuela en 'Urvanity 2018'

Los cinco ganadores del concurso Tuenti Urban Art Project, entre los que se encuentran tres estudiantes andaluces de bellas artes, expondrán sus creaciones artísticas en la Urvanity 2018, la nueva edición de arte urbano que se celebrará en Madrid a finales de mes.

Tuenti Urban Art Project es la iniciativa de la compañía de fibra y móvil para impulsar los nuevos talentos y acercar el circuito profesional del arte urbano a los estudiantes. Este proyecto tiene entre sus contenidos la celebración de un concurso entre estudiantes de Bellas Artes de toda España, los cuales podrán exponer su arte en la importante feria. Tres de los cinco artistas, estudiantes universitarios, que fueron seleccionados entre varias facultades con el proyecto Tuenti Urban Art Project para impulsar a los nuevos talentos, estudian la carrera en las facultades de Granada y de Sevilla. En concreto, Diego Alonso, de la Universidad de Granada, con la obra Sin título nº14; Adrián Robaina, de la universidad de Granada, con Autorretrato con cresta 4 y Antonio Sobrino, de la universidad de Sevilla, con Turn to Langustinus.

Urvanity es la única feria dedicada de forma íntegra al arte urbano en España. La celebración se ha programado en el céntrico Colegio de Arquitectos de Madrid durante la semana del arte, en la última semana de febrero. Hasta ella se han desplazado galerías del más alto nivel en lo que a arte urbano se refiere, como RuaArts (Moscú), Art in the Game (Londres), StolenSpace (Londres), The Don Gallery (Milán), Station 16 (Montreal), Jonathan LeVine Gallery (Nueva York) y Vroom & Varossieau (Amsterdam), Galerie Le Container (Marsella), Pretty Portal (Düsseldorf), Urban Art Gallery (Stuttgart) y Galería Balneario (México). Además de las españolas Fousion (Barcelona), SC Gallery (Bilbao), Montana Gallery (Barcelona), Plastic Murs (Valencia), Swinton Gallery (Madrid), entre otras.

Con la presencia de estos tres estudiantes andaluces de bellas artes se garantiza no sólo la difusión del arte urbano andaluz, sino que aumenta el prestigio de los nuevos artistas andaluces, que proyectan sus creaciones en las ferias y galerías de máximo prestigio.