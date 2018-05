Un lugar donde las hamburguesas de buey y el buen vino se dan la mano

¿se imagina que el buen vino y las hamburguesas compartan taberna? Pues aunque parezca una fusión poco acertada, no lo es. Primero porque las hamburguesas de la taberna Hita huyen de la idea preconcebida de esta comida -yanqui o fast food- y plantea un "plato gourmet redondo: las hamburguesas de buey de Valles del Esla, no tienen nada que ver con la típica. Ésta no necesita ningún tipo de aditivo, ni ketchup ni mostaza. Aunque si el cliente quiere añadirlo...", comenta Juan Carlos Hita, un joven empresario que regenta junto a Belén Laguna este establecimiento, ubicado en La Zubia. Y lo cierto, es que esta receta exquisita al paladar goza de muy buena fama entre quienes ya la han probado, asegura Hita.

La suya es una taberna clásica, donde el vino adquiere un papel protagonista -que compite con la hamburguesa de buey, "un plato que llegó por casualidad"- tanto en la carta, con 58 referencias y 24 Denominaciones de Origen, como en la promoción de los caldos, algo que materializan con el 'Vino de la semana', una oferta de copeas de cinco variedades -dos Riojas, dos Riberas del Duero fijos- y uno que varía cada siete días y que puede ser un kilómetro 0 o de diferentes denominaciones de origen. "El criterio de estar entre estas cinco opciones semanales siempre es que esté bueno", indica Hita. Esto permite a los amantes del vino conocer nuevos caldos a buenos precios. De hecho, los vinos que se cuelan en la lista de la semana pueden tener aquí un trampolín directo a la carta.

Igual sucede con las catas, que también se realizan en esta taberna y que "son gratuitas y exclusivas para quienes realmente saben apreciar lo que tienen en su boca. Esto genera un ambiente genial y participativo", indica el emprendedor. Todo ello hace que la cata sea un momento de encuentro y disfrute entre vinos maridados con porciones gastronómicas de calidad.

Además, en taberna Hita hay cervezas artesanales de la provincia, para el aperitivo cuentan con vermouth para elegir entre ocho tipos, e incluyen cócteles de aperitivo internacionales como Spritz, Hugo o Kir Royal, y, por supuesto, "una apuesta clara y decidida por los productos kilómetro 0 de la provincia tanto en bebidas como en gastronómicos como el aceite o el jamón", asegura el propietario de este local.

Además de las hamburguesas - a las que le dedicaron un festival con tres sabores diferentes: una de atún, otra de ibéricos y la de buey; con las que sedujeron a numerosos 'flavour hunter' o cazadores de sabor- en taberna Hita se pueden degustar platos de carne y pescado, "todos elaborados con productos frescos del mercado de Granada", subraya Juan Carlos. Si eres de los que prefiere tapear, en esta tasca también es posible. El tapeo es sabroso y sugerente, el cliente no elige la tapa pero es sorprendido con un variado repertorio que va desde el requeté clásico pasando por champiñones en vinagre o berenjenas en escabeche, y durante el fin de semana las migas y la paella.

En la carta se puede optar por huevos de gallina felices con... una serie de variedades; de la lonja a la cocina, con el tartar de atún o el bacalao al estilo de nuestra chef son algunas sugerencias; en las carnes, Juan Carlos Hita recomienda el solomillo de mi abuelo Juan Antonio. "Este plato lleva con nosotros desde que abrimos", relata; "la receta se remonta a cuando mi abuelo regentaba el restaurante del Estadio de la Juventud, allá por los años 70, un día preparó una cena para la familia con lo que quedaba en la despensa después de una dura jornada de trabajo. La mezcla fue solomillo y almejas con ajos. En aquella época esa fusión no fue muy bien vista, intentó darla a conocer a sus clientes, pero no tuvo mucho éxito...". Y casi a modo de homenaje y hasta hoy esa receta, algo mejorada, es parte de esta taberna.

Taberna Hita, abrió sus puertas en 2011 y recientemente ha ampliado el local con un salón acogedor decorado con un secadero de especies, en el que los elementos modernos como las bombillas maceteros se mezclan con los corchos de las botellas, o las jaulas. En el exterior, la cantina cuenta con una terraza con diez mesas. Y al servicio del cliente están Curro, Dani y el propio Juan Carlos, unido a la hostelería desde siempre y que ha conseguido, junto a Belén Laguna y Juan Carlos Hita (padre) hacer de este rincón un lugar especial para compartir un buen vino, un exquisito guiso y una buena charla, en un ambiente amable.