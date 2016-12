20 metros de solidaridad con el rosco más grande de Loja

Loja ha vuelto a demostrar que es un pueblo solidario. Esta vez ha respondido de forma masiva a una original y dulce cita que convocaba la ONG Manos Unidas para recaudar dinero para sus actividades dentro del Proyecto en la India. El protagonista absoluto de ayer fue el rosco de Loja más grande que se ha hecho en la ciudad hasta la fecha, con 20 metros de longitud.

A lo largo y ancho de estas descomunales proporciones se escondían unos 300 regalos que habían donado empresas y comercios de Loja. Había, entre todos premios, noches de hotel, comidas, ropa, complementos, material escolar o dispositivos electrónicos. Con todos estos ingredientes, esta iniciativa no podía salir mal.

Y no, no salió nada mal. Desde antes de las cuatro de la tarde, hora fijada para comenzar a repartir las raciones de este súper rosco, ya había decenas de personas esperando en la plaza Mirador del Genil para probar este delicioso dulce elaborado por la Casa del Pastel de Riofrío. El alcalde, Joaquín Camacho, fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a esta gran merienda, que fue amenizada por la empresa Non Stop y en la que también se pudo degustar café y chocolate caliente a cargo de la empresa Catunambú. Todo, dulce y bebida, por el precio de 1,5 euros.

A partir de ahí, la organización no dio abasto para servir las raciones del súper rosco. Unas 570 se repartieron, pero no fueron suficientes para cubrir la demanda de toda la gente que hacía cola en la plaza. Algunos se quedaron sin probar el rosco de Loja, pero como alternativa también se había preparado un roscón de reyes con las letras de Manos Unidas, del que se repartieron unas 200 raciones. Y para quien no le gustara nada de esto, tenía a su disposición productos de bollería.

Este súper rosco salió del obrador de Manuel Malagón, que ha invertido dos intensos días de trabajo en elaborar este dulce. Se han utilizado 50 kilos de harina, 40 kilos de azúcar y tres cartones de huevos. Debido a sus elevadas proporciones, y a su fragilidad, se confeccionó por piezas, de un metro cada una, que después se ensamblaron. El alcalde lojeño, Joaquín Camacho, fue el encargado de entregar el 'premio gordo' de este súper rosco, valorado en 200 euros, y que además aportaba el Ayuntamiento de Loja: un fin de semana para dos personas en un balneario de Lanjarón, contratado con una de las agencias de viaje de Loja.

Tanto desde la organización de Manos Unidas, a través de su delegada en Loja y el Poniente, María Pía Caro, como desde el obrador encargado de la confección del rosco, la Asociación Lojeña de Comercio e Industria y las propias autoridades locales, quedaron muy satisfechos del resultado de la iniciativa y no dudaron en afirmar que el año que viene habrá que repetir y, además, con un rosco mucho más grande, en vista del resultado de esta primera edición.