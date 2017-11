Casi la mitad de los andaluces se siente más joven de lo que marca su DNI

A más de uno le cuesta recordar la edad que tiene, se sorprende al 'descubrir' que hace tiempo que pasó de la veintena y se niega a admitir el hecho de que los años pasan, y normalmente no en balde. Casi la mitad de los andaluces piensa que es más joven de lo que dice su DNI, así que la situación descrita con anterioridad no es un hecho aislado. Así lo refleja un estudio realizado por Aora Health en el que han participado más de 1.250 personas, de las que un 48,6% no se reconoce en los años que arroja su carnet de identidad.

Aunque el 97,2% de los encuestados cree que existen fórmulas para mejorar su edad biológica y mantenerse jóvenes, tan solo un 35,7% sigue algún tipo de tratamiento antiaging. En este punto, el 66,9% de los encuestados creen que los hombres están, por lo general, más estropeados físicamente que las mujeres. Según el estudio, un 30,3% de los encuestados no invierte nada en tratamientos antiedad, un 27,5% gastan menos de 30 euros al mes, un 31,1% entre 30 y 60 euros y son la minoría los que gastan entre 60 y 100 euros (8,4%) y más de 100 euros al mes (2,9%).

Sin embargo, un 72,9% considera que la Seguridad Social debería ofrecer tratamientos especializados en el envejecimiento. En el ámbito privado, solo el 6,8% de los encuestados invertiría más de 100 euros al mes para frenar su envejecimiento, el 43,8%, entre 60 y 100 euros al mes y un 31,1% no más de 30 euros al mes. En este sentido, tan solo un 67,7% de los encuestados es consciente de la diferencia que existe entre un producto antiaging y una crema antiarrugas.