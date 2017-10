La moda flamenca 'made in Granada' saca pecho

Esta ciudad, a pesar de no vivir su mejor momento a nivel cultural, puede presumir de algo que no albergan otras ciudades vecinas: capital humano. Tiene creadores, artistas, muy activos, a cada cual más diferente. De los espacios en donde exhibir sus creaciones mejor ni hablar. La moda flamenca made in Granada sacaba pecho ayer en el Ayuntamiento durante la presentación de la firma Luz Atelier. La diseñadora granadina Elisa Porcel la creaba en 2010 bajo el lema Vestimos tus sueños.

"Esta joven creadora trabaja de Granada para el mundo. Japón es uno de sus clientes", explicaba la concejal de Turismo, Comercio y Movilidad, Raquel Ruz. La firma especializada en "moda flamenca de alta costura" provee al país nipón de ropa para baile, sobre todo vestidos, batas de cola y complementos artesanales. De estos últimos, Porcel destacó los mantones, las mantillas bordadas, los tocados y los pendientes, "todo en seda y elaborados artesanalmente en nuestra tierra".

El taller de la creadora granadina, anunciaba la edil de Turismo, abrirá sus puertas en un nuevo espacio por Plaza Nueva en los próximos meses para la realización de visitas turísticas guiadas, una propuesta de "turismo de experiencias" que, en palabras de la concejal, "resulta cada vez más demandado por visitantes que desean conocer las claves de la técnica de un trabajo artesanal muy vinculado a la cultura y tradiciones granadinas". Aunque el Consistorio y la diseñadora se encuentran por el momento organizando el horario y el modo en que se realizarán dichas visitas guiadas, la concejal de Turismo aseguró que hablarán con "grupos y agencias de viajes" para que se hagan próximamente.

En la presentación informativa de este nuevo proyecto, Ruz explicó que, con esta iniciativa, "se trata de ofrecer al visitante el método de trabajo, los tejidos y cómo se trabaja en el patronaje, diseño y confección de estos vestidos de gama alta, una labor artesanal que puede despertar el interés de visitantes, y que proyecta una parte de la esencia de nuestras fiestas y costumbres".

La firma con sello granadino además participará en el mayor escaparate de moda flamenca del mundo: el Salón Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF). Lo hará porque Elisa Porcel es una de las ochos ganadoras de la segunda edición del concurso Emprende Lunares, un proyecto dirigido a promesas de la moda flamenca que tiene como objetivo impulsar sus carreras dentro del mercado empresarial. El premio consiste en recibir un plan de formación en gestión empresarial de 20 horas lectivas; una formación especializada en moda flamenca, una clase magistral impartida en el taller de Lina por su directora creativa Rocío Montero; y un plan de promoción que consistirá en la participación en un desfile individual en la Fundación Cajasol y otro en Simof 2018.

La diseñadora granadina comentó que su firma apostará esta temporada por "tul bordado de alta calidad, brocados, rasos y terciopelos, siempre enriquecidos con lo que es nuestro sello: pasamaneria, aplicaciones bordadas y encajes de bolillo" para resaltar "la feminidad".