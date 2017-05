La narrativa de la imagen, la esencia del Pa-Ta-Ta Festival

Falta un mes para que la fiesta de la fotografía vuelva a inundar de imágenes la ciudad. Será el próximo 19 de junio cuando las creaciones de los fotógrafos emergentes vistan las calles de la capital granadina. Un listado de obras que ayer se dio a conocer por el jurado del Pa-Ta-Ta Festival Internacional de Fotografía Emergente de Granada 2017.

Esta selección se ha realizado entre más de 200 trabajos presentados. Para la elección, se ha hecho hincapié en la narrativa, la coherencia de las obras y la originalidad de los procedimentos técnicos utilizados, algo que ha caracterizado la gran mayoría de proyectos.

Por este motivo, según expresó el propio director del certamen, Cecilio Puertas, "han sido momentos duros y de gran responsabilidad debido al altísimo nivel de los trabajos presentados".

Asimismo, Puertas incidió en la gran cantera fotográfica con la que se cuenta en la actualidad. Según expresó el director "existe una cantera potente en el medio fotográfico, el futuro es prometedor". En cuanto a la búsqueda del diálogo entre la imagen y su intención, característica principal que se buscaba en las obras, explicó que "existen nuevos diálogos y narrativas de creación en el medio que sigue evolucionando gracias al tejido cultural y su apuesta por esta corriente artística".

Las obras elegidas para la categoría de Itinerarios Fotográficos son: Malas Tierras, de Andrés García; Île, de Anna Jornet; Debla, de Curro Rodríguez; La identidad de Ángela, de David García-Amaya; Extrarradios. Miradas a 9,90, de José Navarrete; Línea sur, de Juan González; Bloop, de María Moldes; The tree of life is eternally green, de Niñorojo project; Los guardacasetas, de Rafael Raigón; e Isla Ignorada, de Sara Merec.

Para la categoría de Proyecciones 'Otra manera de contar', las cuatro obras escogidas han sido Minas de oro, de Alicia Petrashova y Pablo Parra; Safari, de Elena Almagro; The flamingo illusion, de Kike Redondo; e Ika y su familia, de Silvia Prió.

En el apartado de Visionados de sobremesa, los proyectos escogidos han sido Mi familia y otros animales, de Javier López; Public Spaces, de Jorge Pérez; Los hijos del ciervo, de J. L. Carrillo; Amén, de Néstor Rives; y Obscure, de Rubén Plasencia.

En la sección Proyecta tu maqueta, los trabajos escogidos son Archivo arqueológico de la arquitectura enconrada, de Beatriz Luego; Subterráneos, de Enrique Escandell; Amén, de Néstor Rives; y Woundedland, de Sara Merec.