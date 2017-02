, una obra con premio

Teatro alhambra

La obra La respiración, un trabajo escrito y dirigido por Alfredo Sanzol que reflexiona sobre el amor en clave de comedia y que ha sido ganador de tres Premios Max. Protagonizada por Verónica Forqué, Gloria Muñoz, Pau Durà, Pietro Olivera, Martiño Rivas y Camila Viyuela, y dirigida por Sanzol, que ha ganado el premio Max a mejor autor en 2011, 2012 y 2013.

La respiración, parte de un hecho dramático, la separación de una mujer que lleva 15 años con su pareja, y ve como un día, de la noche a la mañana, todo se termina. Nagore (Nuria Mencía) viene sufriendo la pérdida desde hace un año y siente que está en crisis, no se encuentra, no sabe qué hacer, sigue echando de menos a su ex. Su madre (Verónica Forqué) aparece entonces en escena y le azota la conciencia con sus consejos, le sugiere que se deje llevar por una fantasía, que se adentre en otros mundos, que empiece a descubrir otras posibilidades para que no se quede aferrada a un solo recuerdo.

La respiración hay que vivirla. Hay que deslumbrarse con esa lección que nos da sobre cómo reaprender a amar, sobre cómo resucitar tras un fracaso con un humor y una ternura infinita.

La obra conmueve porque es vitalísima, porque la energía no permite ni un instante de bajón, y es divertida (mucho, mucho) porque su humor no busca la risa sino la verdad.