Un rincón con sabor a Italia en Granada

Los amantes de la gastronomía italiana tienen en el centro de Granada un rincón especial donde encontrar todo tipo de productos típicos de esta cocina. Hace casi un año, Andrea y Serena Graniero, dos hermanos de San Giorgio A Liri, en la región del Lacio, abrieron Gusto Italiano, un local acogedor en la calle Verónica de la Virgen, donde han conseguido transportar un pedacito de Italia a través de sus artículos más destacados.

La pasta, como no podía ser de otro modo, es la que da la bienvenida a la tienda, aunque como subraya Andrea Graniero "aquí queremos mostrar que Italia no es sólo eso; pasta y pizza, sino que es mucho más". Al entrar en Gusto Italiano el cliente se sumerge en un espacio donde predominan los productos certificados de diferentes zonas del país calificados con Denominaciones de origen y Indicaciones Geográficas Protegidas. En el apartado de productos frescos que llegan a Granada, dos días en semana, destaca la tradicional porchetta D'Ariccia (un lomo de cerdo relleno de ricas hierbas, cuidadosamente enrollado y asado y cortado en finas lonchas o rodajas), pancetta nera, spianata romana, pastrami, finocchiona o bresaola. También entre los frescos está el Salame tradicional de la Toscana o la mortadela de Bologna. Los quesos son otra de las apuestas de esta tienda, donde no faltan el Pecorino - elaborado con leche de oveja y pimiento picante-, la Scamorza ahumada, la mozzarella di Bufala y la burrata, "que llegan frescos cada semana", explica Graniero. De igual modo, en Gusto Italiano se pueden adquirir más de 30 tipos de vino de tres Denominaciones de Origen diferentes; vinagre de Modena y aceites de trufa, guindilla o boletus, entre otros.

Otra de las especialidades son las conservas como pimientos rellenos de paté, setas y cebolletas que completan la lista de productos que los granadinos pueden añadir a su lista de la compra para cocinar sus platos con sabor italiano.

Los hermanos Graniero realizan todos los meses degustaciones de un producto diferente y proponen recetas a sus clientes para que prueben y saboreen la tradición de las diversas regiones de Italia. "En nuestras páginas de Facebook Gusto italiano e Instagran, incluimos todas las novedades que traemos desde Italia a Granada", comenta Graniero. Abierto de lunes a viernes de 10:30 a14:30 y de 18:00 a 21:30 horas y sábado solo por la mañana, Gusto Italiano es el lugar perfecto para aprender un poco más de la gastronomía italiana.