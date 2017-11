Por la senda del éxito

"Si no innovas no sólo no creces, sino que corres un gran riesgo en ser desplazado de tu mercado y de tus clientes por otra empresa o producto […] Sin embargo, la innovación continúa siendo esa gran desconocida […] Es percibida por la mayoría de las personas como una ciencia impenetrable que parece reservada a unos pocos privilegiados... En España necesitamos cambiar el tejido productivo del país y qué mejor forma de hacerlo que mediante la innovación y la creación de nuevas empresas. La innovación es parte del futuro de nuestra red empresarial; y libros como el de Miguel Macías van a hacer que nuestra nación sea más innovadora, lo que ayudará a transformarla".

Con este extracto del prólogo de Carlos Domingo en la obra de Miguel Macías, El camino para innovar. Cómo pasar de la idea al modelo de negocio creando valor para tus clientes, el lector puede acercarse al motivo por el que nace este libro eminentemente práctico, enfocado en la aplicación de la innovación y diferenciación en el lanzamiento de productos y servicios al mercado.

Aporta herramientas para tomar decisiones sobre posicionamiento estratégico

Este título editado por Deusto (Planeta) es creación de un sevillano. Miguel Macías es experto en diseño de modelos de negocio y aplicación de metodologías ágiles de innovación (lean startup, customer development y design thinking) para startups, compañías y organizaciones. Actualmente, es CEO fundador de Advenio y de Bevator, y advisor en Geographica. Participa como mentor en espacios de aceleración como El Cubo Andalucía Open Future y en eventos de startups como Startup Weekend. Anteriormente, fue el responsable de la incubadora de base tecnológica CREA (Centro de Recursos Empresariales Avanzados).

Como docente, es profesor en programas máster y posgrado universitario y en la Escuela de Negocios IEBS. Es economista, máster en Dirección de Recursos Humanos por ESNA, máster en Dirección de Empresas por Instituto de Estudios Cajasol, postgrado en Gestión de Metodologías Ágiles por IEBS, Programa Superior en Marketing Digital por Icemd-ESIC, posgrado en Analítica Web en IEBS y experto en Desarrollo Local por la Organización Internacional del Trabajo (OIT, Turín).

Este manual ayudará a quien se disponga a emprender y a empresarios a tomar decisiones y aplicar la innovación en cualquier proceso de lanzamiento de un producto o servicio al mercado. Está apoyado en la metodología propia del autor EDV, esto es, entender la oportunidad, definir la idea y validar el modelo. En este método, Miguel Macías aúna herramientas de análisis estratégico, design thinking, lean startup y desarrollo de clientes, con las que configura una hoja de ruta que le conducirá a pasar de la idea al modelo de negocio, al tiempo que crea valor para los clientes a los que se dirige.

El Camino para innovar incluye, además, diferentes ejemplos de startups y de compañías consolidadas que contribuyen a clarificar la hoja de ruta en la que podrá analizar más de veinte herramientas visuales con las que tomar decisiones sobre el posicionamiento estratégico, la segmentación de clientes, la propuesta de valor, el producto mínimo viable, los canales de comunicación y comercialización o estrategias de crecimiento, entre otras.

Así, este libro puede ser de utilidad para quienes quieran lanzar un producto o servicio nuevo, o bien explorar nuevos mercados, para los que necesiten conocer e incorporar otros segmentos de clientes o nuevas líneas de negocio en su modelo de negocio o para quien pretenda rediseñar y transformar su modelo de negocio y buscar nuevas alternativas de expansión y crecimiento.

Si su compañía necesita modificar su posicionamiento respecto a la competencia en el mercado y definir nuevas estrategias, también este manual puede serle de utilidad, al igual que si tiene pensado adaptar su empresa a la economía digital y no sabe qué pautas debería seguir. También resulta de interés para quienes quieran innovar en su portafolio de productos o servicios optimizando los recursos y para quienes busquen innovar y validar su modelo de negocio en un contexto real de mercado.