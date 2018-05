Cuando el tabaquismo equivale a una paga extra

Las cifras no mienten: El tabaco se lleva cada año más de cinco millones de vidas en el mundo. Y es que, a pesar del cambio cultural que se inició con la ley antitabaco de 2011, en España el número de fumadores aún se encuentra muy por encima de la media europea.

Por ello, la Diputación ha iniciado una nueva campaña de información y sensibilización cuyo principal objetivo es reducir el número de personas fumadoras en la provincia de Granada, facilitándoles ayuda para que tomen la decisión de dejar el tabaco y mejorar así tanto su calidad de vida como la de sus familias. El consistorio granadino, que ha sido pionero a nivel nacional en declarar su sede "edificio libre de humos" e impartir a sus trabajadores cursos de deshabituación, extiende ahora su lucha contra el tabaquismo coincidiendo con el "Día Mundial sin tabaco" que se celebra el próximo 31 de mayo.

La campaña se iniciará en 56 municipios de la provincia y se extenderá hasta finales del 2019 llevando por lema "Empiezo a no fumar". Las bases sobre las que edificará serán tanto la información como la sensibilización, por un lado de las consecuencias económicas y, por otro, de la sanitarias. En lo que respecta a la primera, habría que subrayar el gasto medio que supone el consumo de tabaco para un fumador. Los datos, como se puede comprobar, son abrumadores. Hablamos de 136,50 euros al mes, 1.638 al año, 8.190 en cinco años y 16.380 en 10 años. En definitiva, el equivalente a una paga extra para toda la vida, por no hablar del gasto que supone para las arcas del Estado en materia de sanidad.

Porque, es evidente, el principal reclamo para potenciar el deshábito del tabaco no es otro que la salud. Así lo recordaba en el acto de presentación de la campaña la directora del Servicio Provincial de Drogodependencias, Blanca Molina, destacando que "de seguir así, en 2030 el tabaco llevará a la muerte a 8 millones de personas más". Entre las causas, la principal no es otra que las consecuencias derivadas de las enfermedades respiratorias crónicas, propias de un consumo continuado. Finalmente, Molina señaló que "muchos necesitan ayuda para dejar de fumar, pero lo más complicado es encontrar un motivo por el que les merezca la pena planteárselo". Como mínimo, razones, parece, no les van a faltar.