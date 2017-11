El tubo de ensayo y el matraz, materia de estudio

El pasado viernes se presentó en nuestra capital el libro Los instrumentos de Física y Química del antiguo Instituto Provincial de Granada, editado por la Diputación de Granada. El acto se celebró en el Palacio de los Condes de Gabia, asistiendo alrededor de unas cincuenta personas, la mayoría ligadas familiarmente o por amistad a los autores del libro, los profesores Luis Castellón Serrano y José Szmolka Vida. La presentación del libro fue realizada por el profesor Andrés Sopeña Monsalve, amigo personal de Luis Castellón.

Tal como destacó el profesor Sopeña en su presentación, pudiera parecer dislate que un profesor de Derecho presente un texto dedicado a describir los instrumentos y aparatos del Gabinete de Física y Química del Instituto Provincial de Granada, aunque la amistad todo lo supera. Y así se demostró durante la presentación y las preguntas realizadas por el profesor Sopeña; y por supuesto con las respuestas de D. Luis, que nunca defrauda en sus respuestas. Hubo sal y pimienta en todas las intervenciones, sin faltar polémica por la situación del museo, de su página web y de las posibilidades que existen para visitarlo.

Enorme desatino es que los contenidos del Museo del Instituto Padre Suarez no sean más conocidos en Granada, en España y en todo el mundo. Enorme dislate es que las autoridades competentes de esta ciudad, que pretende ser Capital Cultural, no pongan todos los medios posibles para anunciar las excelencias de los contenidos científicos y patrimoniales de las salas del Museo. Y haría falta muy poco, falta voluntad. No sabríamos decir si política o de otro tipo.

El trabajo, durante más de 20 años, de Luis Castellón permite conocer las casi 800 piezas que posee el Gabinete de Física y Química, con imágenes fotográficas del coautor. La descripción de cada pieza, en su ficha correspondiente, constituye un catálogo que nos permite comprender el inmenso patrimonio que atesora este desconocido museo.

Pueden adquirirlo por 15 euros y disfrutar de sus 360 páginas. Y mucho mejor sería que quienes pueden poner los medios, los dispongan y se dote al Museo del apoyo que merece.