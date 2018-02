El turismo de 50 países se reúne 'bajo el mismo cielo'

Con la intención de formar mejor a sus alumnos, el Centro Público Integrado de Formación Profesional Hurtado de Mendoza ha puesto en marcha la Feria de Turismo Under the same Sky, en la que participan más de 50 países. El evento sirve de práctica al alumnado que estudia el ciclo formativo Guía, Información y Asistencias Turísticas. La feria contiene diversos expositores que han sido diseñados por los propios alumnos, los cuales también son los encargados de su funcionamiento y atención. Estos expositores trasladan al visitante una gran variedad de países con los que descubrir la diversidad cultural, social y política tan diversa en el mundo. Algunos de los destinos más populares que se han dado cita trasladan al visitante a países tan diferentes como Estados Unidos , Madagascar y Uruguay.

En los expositores los propios alumnos del ciclo formativo han sido los encargados de dar la cara ante el público, a los que ofrecen la información turística necesaria, así como una serie de actividades con finalidad lúdica y didáctica. También han contado con la ayuda de otros alumnos del centro, como los estudiantes de Panadería, Repostería y Confitería y los de Cocina y Gastronomía, que han sido encargados de preparar platos típicos de estos países, con los que se oferta una degustación gastronómica representativa.

La feria fue inaugurada ayer por el delegado de Educación, Germán González, quien subrayó la sobresaliente labor llevada a cabo por el centro al apostar por la Formación Profesional en Granada. En sus propias palabras, es "un buen ejemplo de la Formación Profesional andaluza, que refuerza su apuesta por la empleabilidad y el emprendimiento mediante una formación de calidad, muy ligada al entorno y al tejido empresarial, potenciando además la enseñanza bilingüe, la investigación educativa, los programas europeos o la formación profesional dual".

El eslogan de la feria Under the same sky (Bajo el mismo cielo), representa no sólo la diversidad cultural de nuestro planeta sino que reivindica un turismo sostenible, así como una solución a los problemas migratorios que suceden por todo el mundo.

Esta practica fomenta un aprendizaje práctico y contextualizado de la información turística para los visitantes, así como ser una manera práctica y efectiva para la formación de los estudiantes, que encuentran en este tipo de eventos una motivación extra de cara al público y al futuro laboral.