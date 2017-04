Una velada con buen sabor

¿es salmón o es atún? Se preguntaban los asistentes a la cata de vinos y maridaje que organizó el restaurante Ácimo y que colgó el cartel de lleno a los pocos días de poner las entradas a la venta. A Pablo Molina, jefe de cocina, le gusta crear experiencias que van más allá de un buen producto como este salmón marinado con remolacha, jengibre, apio y manzana que diseñó exclusivamente para este evento. La granadina bodega Fontedei propuso por su parte el Zacatín, la combinación perfecta ya que se trata de un vino afrutado.

Una de las características del novedoso restaurante es la organización de eventos un tanto diferentes. Es por eso que para seguir esta línea se asocia con colaboradores que sean capaces de romper esquemas. Y así lo ha hecho Antonio López, enólogo de la Bodega Fontedei, que propuso maridar el tinto Prado Negro con un pescado. El resultado fue una deliciosa merluza confitada en compota de chalotas y vino tinto.

Los asistentes coincidieron en el distendido ambiente que creó Antonio gracias a lo ameno, cercano y buen comunicador que es. "Yo pensaba que las catas eran eventos muy técnicos y pesados y me ha sorprendido porque me lo he pasado muy bien". comenta Mariluz, una participante.

"Un lujo al alcance de cualquier persona y la gente lo está valorando", resaltó Javier, de Bodegas Areñas. "Un lujo". Refrendaron también otros comensales al probar el risotto de trufa y cecina ahumada maridado con un Albaida que es un vino más ahumado. Alejandro, otro de los participantes comenta que le " ha gustado mucho la variedad de vinos que se ha presentado pero el maridaje con la comida de Pablo Molina ha sido espectacular". Una suculenta molleja de ternera maridada con un Garnata. "Me ha quitado el sentido", añadió Alejandro.

De espectacular también han calificado Manuela y Maricarmen la crème brûlée con foie, mango y lima. Y cómo no, quien dice foie, dice Albariño. Y como no podía ser de otro modo, se presentó un Portia, excepcional vino tinto con mucho cuerpo para maridarlo con rulo de conejo con su mismo paté, castaña, cacao y setas.

Los organizadores han anunciado que la próxima será una cata de cervezas. Para saber cuándo tendrá lugar lo mejor es seguir su página de Facebook @AcimoRestaurante.