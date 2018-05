Una ventana digital para unirse a la 'mountain bike'

La bicicleta de montaña, conocida como mountain bike, puede parecer a primera vista una actividad minoritaria y reservada a profesionales. Sin embargo, según uno de sus más habituales y apasionados practicantes, el algecireño Luis Orihuela, "no hay que ser un fuera de serie para ir por el campo con la bicicleta, cualquier persona puede". Además, el ciclista reivindica esta actividad de forma especial en nuestra comunidad autónoma: "Andalucía es una tierra con un campo espectacular, riquísimo".

Granada Hoy y el resto de diarios de Grupo Joly acaban de poner en marcha una nueva sección con este ciclista a través de la web40bike. El propio Orihuela ya tenía un blog del mismo nombre desde 2008 dedicado a la bicicleta de montaña, pero ahora este espacio dedicado al ciclismo situará la nueva página web recién estrenada en todas las nueve cabeceras del grupo. Mientras que con este primero lograba unas 200 visitas semanales, ahora sus contenidos son leídos por más de 600 personas al día. "La oportunidad que me da a mí el Grupo Joly es de llegar a muchísima gente. Es un grupo muy fuerte, el más importante que tenemos en Andalucía, y lo que me está ofreciendo es poder llegar a un montón de andaluces", destaca Orihuela.

En esta sección dedicada al ciclismo, el grupo periodístico recoge el objetivo de Orihuela de acercar la bicicleta de montaña al usuario. "A través de los diarios podemos conseguir que muchísima gente conozca multitud de pueblos y espacios naturales que tenemos para disfrutar. Hasta la fecha, no he visto un vehículo más interesante para ir por el campo y conocer el espacio. Mi idea es que la gente se vaya al campo con la bicicleta y viva lo más parecido a como lo vivo yo, que lo disfruto muchísimo", explica. Las efectos de esta estrategia van más allá del contenido, y es que puede ayudar también económicamente a las tiendas de bicicletas y todo el negocio de este deporte. "Unos harán mountain bike, otros no lo harán y, de pronto, leyendo las crónicas o los artículos se pueden animar a comprar una bicicleta", defiende Orihuela.

En la página web, se podrán encontrar detalladas crónicas (escritas y visuales), entrevistas a profesionales o hasta rutas gratuitas por la zona. El objetivo del ciclista es que, "cuando la gente se acerque a la mountain bike, tenga mucha información en un solo sitio, sin estar buscando en varias páginas web para empezar". A través de este contenido proporcionado por Orihuela y la difusión que ahora le presta Grupo Joly, los granadinos tienen todo lo necesario para irse al campo y disfrutar de la naturaleza, tal y como defiende el ciclista, "en lo alto de una bicicleta".