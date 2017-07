Un verano sin estrés

Durante el año, desde los más pequeños hasta los adultos, tienen un deseo común: la llegada de las vacaciones de verano. Esas con las que se sueña y se planifican en pleno invierno. Y se abre una diversa gama de gustos. Están aquellos que prefieren invertir en el descanso y quienes aprovechan para hacer una larga lista de planes. Tres meses que pueden aportar grandes beneficios , sobre todo, si se sabe cómo emplear este tiempo. Para Asesco, la Asociación Española de Coaching, "lo importante no es la duración del tiempo libre, sino la calidad de esas vacaciones".

A veces, las vacaciones pueden resultar lo contrario de lo que esperamos. Cómo evitar que esto suceda y disfrutar al máximo de este periodo depende de uno mismo. Uno de los factores que puede convertirse en un problema es el dinero. Más del 80% de los españoles elige el destino en función de su economía. Sin embargo, ser conscientes del presupuesto y no vivir por encima de nuestras posibilidades ayudará a no sobrepasar los gastos.

Al contrario que en lo económico, cuando hablamos de ocio conviene no aferrarse estrictamente a unos planes. Como explica José Miguel Gil, psicólogo y coach profesional, "la planificación del ocio nos puede generar ansiedad y así conseguiremos el efecto contrario". Improvisar puede convertirse en nuestro mejor aliado. Las ganas de probar cosas nuevas son suficientes para comenzar el día.

Si el tiempo y el dinero no acompañan hay que saber que las escapadas cortas también pueden resultar muy rentables. Al ser breves hacen menos complicada la vuelta a la rutina, pues para muchos el fin de vacaciones supone todo un reto.

Cuando se planea el verano ideal es importante hacerlo de una manera realista. Las horas del día no varían, por tanto no hay que intentar hacer más cosas de lo habitual. Esto puede ocasionar estrés en el momento en el que uno descubre que no ha cumplido todos sus objetivos. Según varios estudios, es la época del año donde se producen más divorcios. Esto se debe a que disponemos de más tiempo libre. La clave para evitar estos roces está en estar abiertos a debatir los asuntos que nos inquietan y dejar a un lado la imposición de ideas.

Las vacaciones están hechas para disfrutar de uno mismo y de esas pequeñas cosas que nos rodean: el olor de las plantas, el ruido de las olas del mar, el sabor de un buen plato... Simples y maravillosos detalles que hay que comenzar a apreciar. Por eso hay que aprender durante estas fechas a desconectar del móvil, de las redes sociales, en definitiva, de las nuevas tecnologías y hay que empezar a observar alrededor.

El verano es para muchos la estación preferida del año. Sin embargo, pueden darse condiciones que, como durante el resto del año, no resulten del todo agradables. "Es importante disfrutar del tiempo de realidad, donde hay momentos buenos y otros que no son tan buenos", asegura el psicólogo José Miguel Gil. Una buena alimentación y la realización constante de ejercicio resultan imprescindibles para levantarse con energía y buen humor todas las mañanas. Es el momento de salir, descubrir nuevas experiencias, dejarse llevar y, sobre todo, disfrutar.