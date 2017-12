El cada vez más largo camino que lleva a Belén

El camino que lleva a Belén es cada vez más largo en Granada. La provincia está repleta de nacimientos que merecen ser visitados. No solo por la originalidad de las propuestas si no también por el cariño y esmero con que los autores de estos belenes han trabajado durante meses. Este año en los límites de la capital hay un total de 54 belenes que aparecen en la ruta del Ayuntamiento de -Granada. No obstante, en la práctica hay muchos más. Numerosos colegios y colectivos no han querido perder su cita con la tradición y han montado en sus instalaciones las reproducciones del nacimiento de Jesús con todo tipo de detalles repartidas por los barrios más emblemáticos.

El del Ayuntamiento de Granada es uno de los más visitados. Este año el Belén de grandes dimensiones tiene la firma de la Asociación Granadina de Amigos del Belén. El belenista Paco Muñoz ha sido clave en la elección de los elementos de una instalación que cada año se gana el aplauso de granadinos y visitantes. Muchos llegado buscando la Oficina de Turismo y acaban contemplando este Belén que es una auténtica joya.

También bello es el que ha montado la Cofradía de la Borriquilla junto con la Asociación Amigos de San Andrés que busca fondos para restaurar la iglesia. Con una reproducción de los tres barrios más característicos de Granada: Albaicín, Realejo y Sacromonte, su monumentos, empedrados y callejuelas le han hecho merecedor del primer premio en la categoría popular. La iglesia de San Andrés, Santa Ana o la Abadía son algunos de los enclaves que presenta esta obra. En el acceso se da además información sobre la restauración de la iglesia y la captación de fondos.

En otro punto de la ciudad, en la Casa de los Pisa, también se ha elaborado un Belén que ha sido merecedor del primer premio en la categoría histórico-bíblico. Firmado por el hermano Juan de Dios tiene, entre otras características una calle con una profundidad de gran belleza y que habla de la complejidad de estas instalaciones a la hora de jugar con los espacios, las luces y el ambiente.

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ha ganado también el primer premio con su propuesta situada en el Hospital de San Rafael. Lo más interesante es que las piezas datadas del siglo XIX de los talleres Olot han sido restauradas este año. El conjunto tiene la firma de Fray Juan José Hernández, rector de la basílica de San Juan de Dios. Otro de los belenes más llamativos este año es el elaborado por la Cofradía de los Estudiantes. Situado en el Cuarto Real de Santo Domingo tiene como piezas muñecos de Playmobil lo que sin duda ha conquistado el corazón de grandes y pequeños por su originalidad.

En la provincia también hay numerosas propuestas. Es difícil encontrar un pueblo que no tenga un Belén con una historia detrás que contar. Por ejemplo el Belén Monumental de Huétor Tájar en la Plaza Gregorio Peláez, el Belén Artesanal de Alberto Sánchez (Pinos Puente) con figuras en movimiento o el Belén Monumental de Loja situado en el Palacio de los Narváes.

Además, en la provincia también se organizan belenes vivientes. El pasado fin de semana más de un centenar de vecinos de todas las edades -desde bebés de meses hasta mayores de 80 años-participaron en el primer Belén Viviente que se celebra en la localidad. La Plaza de la Iglesia de Huétor Tájar se transformó en el escenario de este enorme Belén, organizado por la Parroquia de Santa Isabel de Huétor Tájar con la colaboración del Ayuntamiento, bajo el lema 'Os anuncio una gran alegría'.

En Pórtugos también se va a organizado este año un Belén Viviente. Será el próximo 22 de diciembre a las 19:30. Organizado por la Parroquia contará con fieles de distintos pueblos de la Alpujarra que han trabajado para escenificar y mostrar el Nacimiento del Hijo de Dios También en la Alpujarra la localidad de Valor ha organizado su Belén viviente que tendrá lugar el día 30 de diciembre. El Ayuntamiento de Válor junto con la Comisión de Fiestas de Válor organizan este evento con la decoración realizada por la Asociación de Mujeres Enriqueta Lozano. Además habrá actividades paralelas. Se podrá conocer oficios antiguos, útiles de labranza, repostería de la zona y otras sorpresas que la organización tiene preparados para ese día. En Vélez de Benaudalla también han organizado una propuesta de estas características que tendrá lugar el 23 de diciembre a las 16:00 y a las 18:00. Estos son solo algunas de las propuestas granadinas en torno al Belén en la provincia. La gran variedad de propuestas sin duda hablan de una tradición que, a pesar del paso de los años, no se pierden. Todo lo contrario, las rutas en torno estos nacimientos y sus peculiaridades son cada vez más extensas.