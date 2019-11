Instalan las nuevas vigas en el puente de Órgiva tras las riadas

Las obras de emergencia que la consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio está llevando a cabo en el puente de Río Chico han llegado a uno de los momentos de más expectación para los vecinos de Órgiva, como es la colocación de las vigas, de enormes dimensiones, con la ayuda de una gran grúa, y que formarán parte de la estructura de la plataforma del puente.

La colocación de las vigas forma parte de las obras de emergencias del puente de Río Chico que se iniciaron a finales del pasado mes de agosto, con un presupuesto de 524.775 euros, tras comprobar el estado de inminente ruina de la estructura. Los trabajos se realizan en la carretera A-348.

Las actuaciones, que cuentan con un plazo estimado de ejecución de cinco meses, incluyen la demolición del tablero y viga; el recalce de pilas y estribos mediante micropilotes e inyecciones de cemento; la construcción de cargaderos para pilas y estribos; la fabricación y colocación de vigas; el armado y hormigonado de la losa, el extendido del hormigón bituminoso como capa de rodadura y su señalización.

Previamente, se acondicionó a finales de agosto un camino ya existente como desvío alternativo. Los vehículos de más de 13 metros de longitud (incluida la carga), más de 25 toneladas de masa en carga o más de cuatro metros de altura total (incluida la carga) no pueden circular por este trazado alternativo, por lo que no podrán atravesar Órgiva por la carretera A-348 hasta que no se reabra el puente.

Un grupo de unos 70 alumnos de 5º y 6º de primaria del CEIP San José de Calasanz de Órgiva han sido testigos de las delicadas maniobras que los técnicos han empleado para colocar las nuevas vigas. A una distancia prudente para los escolares, los responsables de la obra también les han dado las explicaciones más básicas y les han resuelto todas las dudas que les han surgido. Posteriormente en el pabellón municipal se les ha preparado un desayuno.

El alcalde de Órgiva, Raúl Orellana, acompañado por el concejal de Comunicación y Transparencia, Ángel García Carpintero, señaló a pie de obra que "las obras de emergencia del Puente de río Chico han llegado a uno de sus momentos más importantes y de mayor expectación con la colocación de estas enormes vigas, un momento histórico para nuestro municipio y que hemos querido que presencien los escolares, quienes en un futuro podrán contemplar y señalar a sus descendientes con añoranza que ellos también presenciaron ese momento".