Alhendín cede una parcela a la Junta de Andalucía para construir un nuevo centro de salud

Alhendín dispondrá de un centro de salud gracias a la cesión, aprobada en pleno extraordinario por el Ayuntamiento del municipio, de una parcela a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía para llevar a cabo el cometido.

Un solar de 1.297,74 metros cuadrados de superficie, que hasta hace dos años albergaba una antigua yesera, y que se convertirá en el nuevo centro asistencial de Alhendín.

El alcalde del municipio, Francisco Rodríguez, ha señalado que "este paso es muy importante para nosotros, puesto que es un proyecto sobre el que llevamos trabajando mucho tiempo, con ilusión y esfuerzo, que prometimos a los alhendinenses hacer realidad y cuya materialización es de extremada urgencia".

En este sentido, el regidor ha detallado que "la necesidad de un nuevo edificio sanitario obedece al incremento poblacional que ha experimentado el municipio en los últimos años", así como a que el actual "no solo se ha quedado pequeño, sino que no ofrece una buena accesibilidad a personas con discapacidad o movilidad reducida, y no tiene suficiente espacio de aparcamiento ni un adecuado acceso para la entada y salida de ambulancias".

Los terrenos cedidos, ubicados a la entrada principal al pueblo, en la UE-15 del PGOU de Alhendín, tienen una superficie total de 1.297,74 metros cuadrados y una edificabilidad máxima de 2.595,48 metros cuadrados, según el informe del arquitecto técnico municipal con fecha 13 de septiembre de 2021. Ya se están efectuando las primeras catas, en el marco del estudio geotécnico del solar.

El pasado lunes, en su visita a Granada, el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, anunció esta cesión, agradeciendo al Ayuntamiento de Alhendín su apuesta por un servicio de calidad a su ciudadanía.

El Consistorio, ante las quejas de pacientes y personal sanitario, acometió la ampliación del actual consultorio con el fin de que "los vecinos pudieran recibir una atención adecuada y los profesionales desempeñaran su trabajo en condiciones óptimas", según ha destacado el concejal de Salud, Gustavo Salas, quien ha incidido en que "esta actuación ha resultado insuficiente y cuya conexión con el área más antigua se ha tenido que ejecutar a través de zonas comunes del edificio donde se encuentra ubicado".