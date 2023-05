Cancelado el acto de cierre de campaña del PSOE en Maracena con Noel López y la alcaldesa

El acto de cierre de campaña del PSOE de Maracena, en el que esta tarde estaba prevista la intervención del secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Noel López, y la alcaldesa de este municipio, Berta Linares, ha sido "cancelado", han informado fuentes de la candidatura socialista.

La cancelación de este acto público, previsto a partir de las 20:30 horas en el Espacio Escénico "Ciudad de Maracena" y que había sido confirmado a lo largo de este viernes por las mismas fuentes, se produce después de que el juzgado que investiga el secuestro de la edil Vanessa Romero, a manos presuntamente del que fuera novio de la regidora, haya dado por concluido el secreto de sumario de la causa judicial. En el auto en el que el Juzgado de Instrucción 5 de Granada eleva el caso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por la condición de aforado de Noel López, se señala al parlamentario andaluz, a la alcaldesa y al edil de Urbanismo, Antonio García Leyva, como presuntos inductores del referido secuestro, por el que el único investigado en la causa -el novio de Linares- permanece en prisión provisional desde febrero.

El mitin, en el que no estaba previsto que ninguno de los intervinientes atendiera a los medios de comunicación de forma previa o posterior, iba además a ser retransmitido en directo a través del perfil en Facebook de la alcaldesa, según las fuentes de la candidatura, que no han concretado de momento el motivo concreto de la cancelación del acto. Esta mañana, en una comparecencia ante los medios en el Ayuntamiento en la que no ha permitido preguntas, Linares ha negado cualquier implicación en el secuestro de la concejal, y ha lamentado que el final del secreto de sumario perturbe los comicios de este próximo domingo, marque su imagen y le prive de unas elecciones limpias. Por su parte, Noel López también negó, a través de un comunicado este jueves, "de forma tajante" cualquier relación con el secuestro, y aclaró que ni está investigado ni imputado judicialmente.