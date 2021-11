Ciudadanos tacha de “desleal y oportunista” la actuación del PSOE de Armilla para la creación de un nuevo centro de salud

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Armilla, David Márquez, ha denunciado esta mañana el uso "oportunista, torticero y desleal" del PSOE de Armilla, como equipo de Gobierno local, en lo referente a la creación de un nuevo centro de salud para el municipio. "Pese a una aparente fachada cordial y respetuosa, la alcaldesa utiliza la alevosía, la premeditación y la descalificación hacia los demás grupos municipales, aprovechándose de su mayoría para presentar de urgencia una proposición con muchas lagunas sobre su legitimidad", ha criticado el concejal naranja en referencia a la moción socialista presentada en el último Pleno municipal.

"La evidente necesidad de mejorar o crear un nuevo centro de salud en Armilla conforma una demanda que por supuesto compartimos y defendemos desde Ciudadanos como principal partido de la oposición municipal", ha asegurado Márquez. "No obstante", ha continuado, "esta moción no utiliza las formas ni sigue los pasos necesarios para llevarla a cabo, y eso lo sabe o debería saberlo perfectamente nuestra alcaldesa", ha agregado.

En esta línea, el edil del partido liberal ha incidido en que, "pese a lo que afirmó la alcaldesa en el último Pleno municipal, el Ayuntamiento de Armilla no cuenta actualmente con la titularidad legal de los terrenos para su construcción". "Tan solo existe un expediente de solicitud de los mismos, que no cuenta con resolución alguna", ha señalado Márquez. "El Pleno de la Diputación de Granada, que es la propietaria de los terrenos propuestos, ni ha debatido ni ha aprobado tal actuación, por lo que pedimos a la alcaldesa que deje de manipular la información y de confundir a la opinión pública", ha añadido.

Finalmente, Márquez ha urgido al equipo de gobierno armillero a presentar los "supuestos informes técnicos de profesionales" que se han pedido para valorar la situación real y las necesidades del actual centro de salud. "No podemos votar a favor de una moción en la que no se nos facilita información primordial", ha dicho, para lamentar en última instancia el "uso partidista" y "desleal" que vuelve a hacer la regidora con esa información. "Como líderes de la oposición en Armilla seguiremos trabajando por los intereses de los armilleros y armilleras, pero lo que no vamos a consentir bajo ningún concepto es que se engañe a nuestros vecinos con medias verdades y mentiras enteras, tan solo por un beneficio electoral o partidista", ha concluido.